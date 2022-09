Obchvat potřebují Šmolovy i město Brod, ale stavba má už čtyři varianty. Obyvatelé Šmolov by dali přednost variantě druhé nebo třetí. „To ale vadí některým jednotlivcům na Lipce, která byla v územní rezervě města určená právě pro stavbu obchvatu,“ poznamenal Vaněček. Jestli zastupitelé vyberou variantu jedna, Šmolovy se podle Vaněčka obchvatu nikdy nedočkají. Lidé, kteří ve Šmolovech bydlí, mají v těchto místech pozemky a nehodlají se jich vzdát. „Varianta čtyři je pro investora, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) neprůchodná,“ upřesnil Vaněček. Šmolovy jsou místní část Havlíčkova Brodu, nové sídliště Lipka které leží naproti přes silnici je součást Šmolov. O obchvatu jednali brodští zastupitelé naposled za zavřenými dveřmi.

Varianta čtyři je pro stavbu jihozápadního obchvatu nejlepší. To si myslí Zbyněk Špinar. Havlíčkobrodský podnikatel žije v Lipce. Společně s několika sousedy je odpůrcem trasy obchvatu, jak ji plánuje ŘSD, protože nechce mít auta za domem. Naopak navrhuje verzi, kterou ŘSD považuje za nejdražší. Varianta číslo čtyři ale zasahuje do katastru sousedních obcí, Lípy a Michalovic. Ty obchvat na svém území odmítají. „Nikdo s námi nejednal, ale jsme proti. Z jedné strany obchvat, z druhé má být vysokorychlostní trať. V Lípě by se nedalo žít,“ řekl naposled starosta Lípy Jiří Kunc.

Ředitelství silnic a dálnic při přípravě jihozápadního obchvatu vycházelo z územního plánu města Havlíčkův Brod, kde byla trasa obchvatu v územní rezervě. „Mimo jiné s výhledem, že v budoucnu bude možno do silnice první třídy 34 propojit nějakou komunikaci v severozápadním kvadrantu města. Z uvedených variant preferuje ŘSD variantu číslo dvě, která je ekonomicky spolehlivě prověřená,“ sdělil Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD. Čtvrtá verze obchvatu je pro ŘSD nepřijatelná.