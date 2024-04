Změny začnou platit s úderem prvního ledna příštího roku. Brod na nich ale pracuje už nyní, protože takový systém v okrese Havlíčkův Brod zatím žádné město nezavedlo. "Od prvního ledna 2025 se změní systém placení místního poplatku za komunální odpad, kdy se přechází z paušální platby za osobu s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě na platbu za množství odpadu odkládaného z jednotlivých nemovitostí," uvedla místostarostka Marie Rothbauerová. V praxi to znamená že například majitel popelnice o objemu 60 litrů zaplatí za rok městu přes tisíc korun.

Spravedlivější než platit městu odpad za hlavu. To si o novince myslí například majitelka rodinného domu na okraji Brodu Dana Procházková. „Mně osobně vždycky vadilo, že musím platit radnici 840 korun za osobu. Přitom mi jedna popelnice stačí na čtrnáct dní, ani ji nezaplním. Soused ji má plnou už v půlce týdne a odpad hází ke kontejnerům,“ prohlásila obyvatelka města.

VIDEO: Led ze stadionu zmizel, hokejisty v brodské Kotlině vystřídali stavbaři

Místostarostka Rothbauerová doufá, že platby za popelnici povedou majitele nemovitostí k tomu, aby šetřili a pořídili si co nejmenší nádobu. Zbytek vytřídili do kontejnerů nebo využili systém od dveří ke dveřím a požádali město o bezplatné odpadové nádoby na plasty a papír. „Chceme, aby co nejméně odpadu končilo na skladce v Ronově nad Sázavou. Ceny skládkování rostou, od roku 2030 se skládkovat nesmí,“ zdůraznila místostarostka.

Důchodce Jaroslav Satrapa je skeptický. „Už to vidím, každý ušetří. Dá si co nejmenší popelnici. Kontejnery přetečou. Odpad se bude válet na ulici nebo rovnou někde po lesích,“ poznamenal Jaroslav Satrapa.

Vichřice shodila v Brodě hnízdo veverek. Stanice v Pavlově hledá mláďatům kmotry

Za odpad budou platit ve městě lidé, kteří tam mají trvalý pobyt, ale i ti co zde mají dům, byť v něm nežijí. „I když je dům prázdný, majiteli bude město počítat minimální sazbu. Jako kdyby měl před domem popelnici na 60 litrů,“ upřesnila místostarostka. To se asi každému líbit nebude. „Proč mám platit, když tam nebydlím. Já to vidím jako trest za soukromé vlastnictví,“ reagoval živnostník František Beneš.

Změna se dotkne i bytových domů. Tam podle místostarostky bude úkolem bytového družstva, aby vedlo odpadovou evidenci a výdaje rozpočítalo mezi nájemníky. Změna odpadového hospodářství by ale neměla městské pokladně výrazně ublížit. „Město na odpady doplácí desítky milionů korun ročně, přitom od obyvatel vybere asi sedmnáct milionů. Změna platby má vést k tomu, aby lidé třídili, méně odpadu skončí na skládce, takže ve finále mohou výdaje i klesnout,“ poznamenala Rothbauerová.

Opravy v Dobrovského. Je to hrůza, stěžují si v Brodě chodci i podnikatelé

Podle zastupitele Vladimíra Friče je nový systém platby za odpad sice spravedlivější ale potřebuje dořešit. „Jak to bude například u paneláků. Jak novinka dopadne na nízkopříjmové skupiny. Navíc je potřeba novinku obyvatelům Brodu pořádně vysvětlit,“ reagoval Frič pro Deník.