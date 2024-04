Změny začnou platit s úderem prvního ledna příštího roku. Brod na nich ale pracuje už nyní, protože takový systém v okrese Havlíčkův Brod zatím žádné město nezavedlo. „Nově budou obyvatelé Brodu platit za odpad podle nemovitosti, bez ohledu na to, kolik lidí v domě žije. Určující je, jak velká popelnice před domem stojí. Majitel zaplatí ročně 65 haléřů za litr násobeno počtem svozů, kterých je do roka 26,“ vysvětlila princip odpadové revoluce místostarostka Marie Rothbauerová. V praxi to znamená, čím větší popelnice, tím víc peněz. Například majitel popelnice o objemu 60 litrů zaplatí za rok městu zhruba 400 korun.