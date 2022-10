Nejdřív přijdou na řadu porodní sály. V termínu od pondělí 17. října do středy 19. října je omezený provoz na porodních sálech. A to od jedné ráno v pondělí do šesti večer ve středu,“ upozornila mluvčí nemocnice Petra Černo. Jestli ale rodička čeká příchod dítěte na svět ve středu odpoledne nebo navečer, měla by si do brodské nemocnice podle mluvčí Černo nejdřív zavolat.