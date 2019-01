Havlíčkův Brod - O víkendu jsme si posunuli ručičky hodinek o hodinu dopředu. Už je tu zas, letní čas!

Štěpánka Saadouni.

Bez ohledu na to, že čím dál víc lidí považuje posunování hodinek za nesmysl. I odborníci tvrdí, že letní čas narušuje biorytmus, škodí lidskému zdraví, mate hospodářská zvířata a nic pozitivního nepřináší.

Důvodem letního času mají být údajné úspory, ale nikdo nikde nepředložil konkrétní studii, která by toto tvrzení dokázala. Jisté výsledky mohlo mít kouzlení s časem v době, kdy v Česku existovaly státní podniky, které začínaly a končily v jednotnou hodinu. Dnes se situace změnila. Dobrá polovina továren zanikla a v těch současných si začátek a konec pracovní doby řídí majitel podle potřeby.

Je otázkou, proč se tedy naši i evropští mocní drží zavádění letního času pořád dál jako ta pověstná veš košile. Důvody už dávno nejsou ekonomické, neboť žádnou ekonomiku kejkle s hodinkami nespasí. Důvody jsou spíš psychologické.

Ano, bohužel! Mocní si chtějí každý rok dokázat, co všechno mohou. Mohou nám drancovat peněženky, vtírat se nám do soukromí, ale také krást náš spánek a čas! Mocní zkrátka touží po tom, aby mohli kontrolovat a řídit úplně vše. Aby mohli zatím jen prostřednictvím ohýbání času poroučet přírodě, v budoucnu snad dokonce i tomu větru a dešti. Nedejbože, aby jim to někdy bylo umožněno!

