„Výuka první pomoci je opět určena pro čtrnáctileté a sedmnáctileté žáky studující na Vysočině a zahrnuje 10 respektive 3 hodiny praktické i teoretické přípravy. Do minulého ročníku se přihlásilo 199 škol, uskutečnilo se 417 výukových kurzů a proškoleno bylo přibližně 9 000 žáků. Roční náklady za uplynulý školního rok byly přibližně 1 445 tisíc korun a jsou plně hrazeny z krajského rozpočtu,“ informoval Tomáš Halačka z odboru zdravotnictví Kraje Vysočina. Například na Havlíčkobrodsku provádí již několik let školení lektoři z Oblastního spolku Českého červeného kříže.

„V loňském ročníku prošlo výukou 4 886 čtrnáctiletých žáků, což představuje asi 96% účast této věkové kategorie, a v populaci sedmnáctiletých absolvovalo kurz 4 117 žáků, a to je více než 83 %. Výuku první pomoci měli ve své režii odborně vyškolení lektoři Českého červeného kříže a také studenti a pedagogové vyšších odborných zdravotnických škol v Kraji Vysočina,“ sdělil Halačka s tím, že závěrečný tříhodinový vyučovací blok pravidelně zajišťují záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a doplňuje je profesionální pracovník z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Za uplynulých patnáct ročníků projektu První pomoc do škol bylo na Vysočině proškoleno už více než 121 tisíc žáků.

„Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy bude muset poskytnout nezbytnou pomoc pro záchranu lidského života. Ve chvílích, kdy jde o vteřiny, je nutné umět rychle, ale zároveň účinně zasáhnout,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Čtrnáctiletí žáci jednotlivých přihlášených škol budou mít výuku od ledna do června 2020, sedmnáctiletí studenti absolvují kurzy od září 2019 do února 2020.