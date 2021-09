Náklady na stavbu jsou 6,4 milionů, z toho polovinu pokryjí státní dotace. Na vodovod vyhlásí Brod výběrové řízení. Stavba začne hned v příštím roce. Současně s vodovodním potrubím nechá brodská radnice do země uložit kabely pro veřejné osvětlení. V letošním roce dělníci dělají výkopy pro vodovod v Klanečné.

„Obyvatelé Občin mají problémy s vodou. Mají jen místní zdroje a voda z nich je pořád horší. Občiny a Klanečná jsou poslední místa, kde není vodovod. V Klanečné ho budujeme letos,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal proč Brod nechá do Občin zavést vodovod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.