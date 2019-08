Havlíčkův Brod – Školám pomalu končí prázdniny a školní zvonek se za pár dní opět rozzvoní. Někteří do školních lavic usednou vůbec poprvé. Jednou z nich je například i šestiletá Terezka z Havlíčkova Brodu. Výbava pro prvňáka ale není nic levného.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Záboj

„Nástup do školy nijak neprožíváme. Jelikož syn už půjde do čtvrté třídy, víme, co dcerku čeká. Spíš nás štve, že končí prázdniny a nastane ta nepříjemná rutina vozit děti do a že školy,“ posteskl si s lehkou nadsázkou tatínek prvňačky Martin Vokáč.