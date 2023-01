Přibyslav podle místostarosty Michaela Omese opakovaně žádala Kraj Vysočina o zařazení projektu denního stacionáře do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Město navrhovalo model, že vybuduje zařízení, které by následně provozovala Oblastní charita Havlíčkův Brod. „Představitelé Kraje Vysočina poté přišli s variantou krajského zařízení, které by vybudoval a provozoval kraj. Stejně jako podobná zařízení na území celé Vysočiny. Tato poslední zmíněná varianta je právě na stole a slibuje, že by se mohlo jednat o konečné řešení,“ zdůraznil Omes.

Novinka na sběrném dvoře v Brodě: uložení odpadu hlídá dozor

Denní stacionář a chráněné bydlení představují dva rodinné domy pro poskytování pobytových sociálních služeb. „Každý dům je pro šest lidí. V případě chráněného bydlení jde o dvě samostatné domácnosti. Jedna pro čtyři, druhá pro dvě osoby,“ upřesnil Roman Sýkora z krajského úřadu.

Zázemí zde najdou dospělí s mentálním a kombinovaným postižením, podporu a péči zajistí odborný personál včetně zdravotní sestry. Dále je v plánu denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří však žijí v Přibyslavi a blízkém okolí ve své rodině a do stacionáře přijdou jen přes den. „Okamžitá kapacita denního stacionáře je asi deset lidí,“ doplnil Omes. Pokud se podaří získat dotaci, stavět by se mohlo začít příští rok.