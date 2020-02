Postiženým je potřeba pomoci, ne je zavírat do ústavů, říká Alena Cymorková

Alena Cymorková je důkazem toho, že všechno zlé je pro něco dobré. Na základě zdravotního handicapu svého vnuka od základů změnila svůj život a přestěhovala se do Humpolce. Před třemi roky se navíc stala dobrovolnicí v Centru denních služeb Medou, kde nyní pomáhá i ostatním. „Když to dělá člověk s láskou, tak ho to nesmírně těší a naplňuje,“ říká s úsměvem čtyřiašedesátiletá seniorka.

Alena Cymorková. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová