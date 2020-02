Nízké důchody trápí některé obyvatele Domu s pečovatelskou službou (DPS) v Ledči. Mají často problém koupit si i běžné věci denní potřeby, natož si udělat radost něčím dražším. V takové situaci jim pomáhá Potravinová banka Vysočina založená v Ledči společnosti Háta o.p.s.

Cílem Potravinové banky Vysočina v Ledči je zmírnit chudobu a omezit plýtvání potravinami. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Díky potravinové bance a jejím zaměstnancům, za to, že jsou, že k nám pravidelně dováží zboží vyřazené z obchodů, které by bylo neprodejné, ačkoliv je ještě použitelné. Je to velká pomoc pro naše obyvatele s nízkým příjmem,“ konstatovala za pečovatelskou službu Gabriela Brožová. Díky Potravinové bance mohlo vedení DPS důchodce obdarovat o Vánocích malým dárečkem.