/VIDEO/ Balenou vodu, čistící prostředky, trvanlivé potraviny. To nyní vozí dárci do Potravinové banky Vysočina v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Plné palety okamžitě putují do centrálního skladu a koordinačního centra v Praze. Odtud je kamiony rozvezou přímo do měst a obcí zasažených ničivou povodní, především na Moravě. Ledeč totiž z minulosti ví, co velká voda dokáže. Sbírky humanitární pomoci pořádají i v Chotěboři a Havlíčkově Brodě.

Humanitární sbírka trvá až do odvolání. „Začali jsme sbírat humanitární pomoc už v sobotu. Potřebujeme balenou vodu, prostředky na úklid, především hadry, košťata a Savo na dezinfekci a samozřejmě trvanlivé potraviny, které mohou obyvatelé zasažených oblastí hned použít,“ řekla Deníku za vedení potravinové banky Iveta Krajcigrová Vrbová.

Do Ledče míří podle Ivety Krajcigrové Vrbové dárci z celého kraje, nejen z Vysočiny, ale i z blízkého Kutnohorska. Telefonují okolní obce, jako například Vilémovice nebo Sázavka, kde uspořádali vlastní malou sbírku a nevědí kam a komu ji poslat.

Jedna návštěva stíhá druhou. Podle předsedy spolku Miroslava Krajcigra do Ledče přijeli například zástupci jedné firmy až z Třebíče. „Nezajímaly je papíry ani darovací smlouvy, přestože by je mohli dostat. Přitom přivezli zboží za 50 tisíc,“ uvedl Krajcigr jeden z příkladů.

Balenou vodu, čistící prostředky a potraviny od dárců přebírají zaměstnanci potravinové banky, protože spolek funguje jako sociální podnik a zaměstnává lidi s různým stupněm postižení. Potravinová banka má ještě pobočku skladu ve Světlé nad Sázavu, ale ta je momentálně zavřená. Veškerá pomoc se soustředí do Ledče.

Podle Jany Kašparové z Ledče je hmotná humanitární pomoc organizovaná potravinovou bankou daleko lepší a důvěryhodnější než ta peněžní. „Já už finančním sbírkám nevěřím. Bojím se, že z každé tisícovky půjde minimálně polovina do kapsy někoho, komu jsem ji neposlala,“ prohlásila žena.

Samotné město Ledeč nad Sázavou má s velkou vodou řadu smutných zkušeností nejen proto, že řeka Sázava je od centra jen co by kamenem dohodil. „Pamatuji si přesně, co se dělo, když se u nás v létě rozvodnil potok v Pivovarské ulici. A to je už dvacet let. Byla to hrůza, všechny domy kolem byly zatopené. Všude bahno, všechno pod vodou. Tenkrát jsem pracovala pro Charitu a dělala sociální šetření, aby se postiženým dostalo pomoci,“ vzpomínala Iveta Krajcigrová Vrbová.

K nešťastné události došlo v červnu 2004. Voda po silném dešti zaplavila desítky domů. Kromě obytných domů a dalších objektů, včetně místní samoobsluhy, voda skoro zničila silnici z Ledče na Kozlov a narušila most. Poškozených domů tehdy v Ledči napočítali až devětačtyřicet.

Město je sevřené v úzkém údolí řeky Sázavy. Hrozí mu velká voda nejen od řeky, ale i z potoků na okolních prudkých kopcích. Není divu, že i při poslední velké vodě panoval ve městě strach. „Dle obdržených informací může být průtok na řece Sázavě dvakrát vyšší něž při povodni v roce 2006,“ informoval na začátku dešťů v sobotu 14. září obyvatele místostarosta Michal Simandl.

Jak řekl Deníku, město uvítalo činnost záchranných složek a pomoc dobrovolníků. „Chceme poděkovat zejména profesionálním i dobrovolným hasičům, policii, našim technickým službám za obětavou práci a dále místním firmám a organizacím, které držely pohotovost, moc si toho vážíme,“ zdůraznil místostarosta.

Jenom pytlů s pískem bylo tisíc. Zatarasily vstupy do objektů kolem řeky, ještě ve středu 18. září dopoledne jsou k vidění dokonce i před dveřmi bývalého domu dětí přímo na Husově náměstí, kde jsou dvě cukrárny a prodejna. Potravinová banka ve svém sídle v Barborce připravila i krizové ubytování.

Sázava se v Ledči ve středu 18. září držela v korytě a její hladina stále klesala.