Byty jsou dvoupokojové a jednopokojové. „Celá budova je bezbariérová s výtahem. Všechny byty mají velikou koupelnu a velká okna směrem na jih,“ doplnil Slávka. On také upřesnil, jací nájemníci mohou o byty žádat. „Lidé nad 65 let, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, ale soběstační, třeba manželské páry nebo důchodci, kteří bydlí ve čtvrtém patře bez výtahu. Tohle není dům s pečovatelskou službou,“ upřesnil. Byty jsou určené i pro samotné matky s dětmi nebo otce samoživitele.

Podle důchodce Josefa Hájka z Havlíčkova Brodu je to dobrá myšlenka, ale výběr nájemníků by měl být hodně pečlivý. „Sociální byty, dům pro potřebné - skvělý nápad, ale realita může být jiná. U důchodců to snad nehrozí, ale u těch mladých a samoživitelů. Zničený byt, radiátory ve sběru a odpadky pod okny. Takže na výběr nájemníků velký pozor,“ vzkázal radním.

Dům dostupného bydlení nabídku bytů pro potřebné v Havlíčkově Brodě rozšíří, podle Vladimíra Slávky ale všechny potřebné neuspokojí. Počty žadatelů až dvacetinásobně překračují možnosti bydlení.

Na výstavbě domu pro potřebné pracovali dělníci zhruba rok a půl a stavba vyšla skoro na třicet milionů korun. Město Havlíčkův Brod hradilo asi deset milionů korun.