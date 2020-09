„Nikdy už se nepostavíte,“ slyšela při polední návštěvě lékaře osmadevadesátiletá paní Yvonne. „Musím se s tím vyrovnat, co mi zbývá. Jsem vděčná, že můžu být doma a že mi sem chodí pomáhat pečovatelky,“ říká v tomto věku jinak nezvykle vitální žena, která až do své osmdesátky pracovala jako úřednice. Pečovatelská služba ji navštěvuje několikrát denně.

„Co bych si bez nich počala? Dcera mi nakoupí, ale je jí už také pětasedmdesát. Pečovatelky mi pomáhají s hygienou, dvakrát týdně s koupelí, s přípravou snídaně, přesunem na vozík, připraví vše, co potřebuji mít po ruce, “ pochvaluje si s úsměvem.

Péči poskytuje havlíčkobrodská pečovatelská služba jak v domě s byty zvláštního určení, domě s pečovatelskou službou, tak i ve městě a místních částech. V terénu prodloužila provozní dobu, ve všední dny od 6.30 do osmé hodiny večerní. „Trápilo nás, že by lidé, kteří bydlí ve městě a potřebují naší pomoc i večer, měli zůstat bez pomoci,“ říká vedoucí pečovatelské služby Lucie Košmiderová. Do budoucna by chce prodloužit provoz i o víkendech a svátcích. „Jde o to, aby klienti mohli zůstávat doma co nejdéle,“ doplňuje Magdalena Kufrová, ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu.

Terénní pečovatelé a pečovatelky pomáhají klientům doma s tím, co sami nezvládnou: s hygienou, oblékáním, přípravou jídla a pití, dohledem nad užíváním léků, manipulací s obtížně se pohybujícími, či doprovodem k lékaři. Aby mohly pečovat o potřebné klienty, omezují některé služby, které dnes běžně zajišťují specializované firmy, třeba rozvoz jídla. „Podařilo se nám také vyjednat úklidy u firmy zaměstnávající klienty sdružení Fokus, které podporuje lidi s duševním onemocněním. To je vlastně vzájemná pomoc. Naši uživatelé jsou s nimi moc spokojení. Stejně jako u dovážky jídla i tady se nám podařilo vyjednat srovnatelnou cenu s naší,“ vysvětluje Lucie Košmiderová.