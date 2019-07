Pohled – Velký pouťový víkend plný událostí zažije už brzy obec Pohled na Havlíčkobrodsku.

Svatoanenská pouť a hlavně velká výstava květin v zámku patří v Pohledu k tradicím.

„Je to dlouhý seznam akcí konaných v Pohledu o víkendu 27. -28. července. U příležitosti svátku sv. Anny se koná v Pohledu kromě pouti i otevření nově upraveného sportovního hřiště. Je to akce TJ Sokol. Stálo je to v loňském roce hodně úsilí a brigádnických hodin, ale výsledek stojí za to. V sobotu odpoledne se koná koncert v kostele sv. Ondřeje V sobotu a v neděli se koná 47. ročník výstavy květin - letos je výstava rozšířena o další zámecký prostor,“ informovala Jitka Neuwirthová tajemník Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pohled s tím, že letos v dubnu zemřel dlouholetý předseda organizace zahrádkářů v Pohledu Petr Jirásek, Tento ročník proto spolek věnuje jeho památce.