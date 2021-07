Státní pozemkový úřad odmítal rybník vybagrovat, dokud se nepodaří obnovit zanesený poldr nad vesnicí

Symbol zatopených Olšinek - zanesený rybník bahnem | Foto: Deník/Roman Martínek

Lidé v Olšinkách u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku by se měli dočkat vyčištění zanešeného rybníka, z něhož se jim při větších deštích valí do jejich domovů bahno. Deníku Vysočina to potvrdil místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož i Státní pozemkový úřad (SPÚ), jako majitel nádrže.