Podle policistů řidiči opatření dodržovali, s žádnými prohřešky se nesetkali. Kontrolou prošel například Jiří Rásl z Havlíčkova Brodu.

„Jedu do Jihlavy do práce, zaměstnavatel mi vystavil potvrzení. Moc příjemné mi to není, ale co se dá dělat, musí to být,“ pokrčil rameny řidič.