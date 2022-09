Pro město Světlá nad Sázavou je to dobrá zpráva. „Samozřejmě to vítáme. Situace ve sklárně se stabilizuje. Pracovních příležitostí na Světelsku zas tolik není. Se skláři jsme už jednali. Rozšíří sklady na ploše směrem na Havlíčkův Brod,“ řekl starosta Světlé František Aubrecht.

Světlá a sklárny k sobě neodmyslitelně patří. To si myslí například Zdeněk Lacina. „Kdysi jsem ve sklárnách pracoval a zažil dobu, když se poprvé zavřely. Byla to tragedie. Ve sklárně byly zaměstnané celé rodiny. Najednou se všichni octli na dlažbě. Na rozloučenou zaměstnanci dostali čokoládovou kolekci. Byl to výsměch,“ zavzpomínal bývalý sklář.

Sklárny Crystal Bohemia ve Světlé nad Sázavou patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům a investorům na Havlíčkobrodsku i v Kraji Vysočina. „Kvalitu zdejší produkce již pětapadesát let potvrzuje velký zájem odběratelů. Aby bylo možné pokrýt rostoucí poptávku, spouští společnost novou výrobní linku. Ta rozšíří kapacitu stávajících tří linek vyrábějících sto padesát tisíc skleniček denně na dvě stovky tisíc kusů,“ informoval PR manažer sklárny Jan Kroča.

Zároveň předseda představenstva sklárny Pavel Louda vysvětlil, jak je možné, že v době, kdy panuje strach z energetické krize, naopak sklárna ve Světlé investuje a rozšiřuje výrobu. „Říká se tomu úspory z rozsahu. Tím, že zvýšíme výrobní kapacitu, vlastně snížíme náklady na každý jeden výrobek. Pro novou linku na skleničky jsme se rozhodli i z toho důvodu, že je o ně ve světě velký zájem,“ upřesnil Louda a dodal: „A pořád nabíráme nové zaměstnance. Momentálně nabízíme ve Světlé sedmadvacet volných míst."

Sklárny ve Světlé

Historie sklárny ve Světlé nad Sázavou je dlouhá více než padesát let. V září 1967 byla zahájena výstavba nové moderní sklárny. V roce 1970 byla zahájena výroba v ještě nedokončeném závodě. Roku 1975 byl spuštěn provoz na automatické lince strojně foukané kalíškoviny. Výroba trvala až do roku 2008, kdy byla na rok zastavena. Sklárny koupil podnikatel Cerva a již v říjnu 2009 byla pod novým jménem Crystalite Bohemia opět zahájena výroba. Ovšem v roce 2019 měla sklárna problémy kvůli výpadku dodávek a sankcím vůči Íránu. Začalo propouštění asi stovky lidí. Poslední velká změna nastala v únoru 2020. Zadlužený podnik koupil Pavel Louda a jeho Crystal Bohemia v Poděbradech.

Pavel Louda také připomněl, že sklárny už několik let zažívají sérii obrovských výzev. „Od covidové pandemie až po současnou inflaci a dramaticky rostoucí ceny energií, zejména plynu. Násobně také vzrostly ceny emisních povolenek. Neustálé hledání cest k úsporám je tedy pro moderní český průmysl alfou a omegou,“ poznamenal.

S růstem produkce, která je ve sklárnách dlouho plánovaným krokem, jde ruku v ruce také potřeba mít nové logistické centrum, umožňující odbavovat objednávky z celého světa. To znamená rozšířit staré sklady. „Rozšíření současného skladu probíhá od letošního července, hotovo bude do konce roku,“ upřesnil PR manažer Kroča. Stavba skladu včetně celého logistického centra pak bude následovat po změně územního plánu města a získání potřebných povolení. V horizontu dalších pěti let pak bude možné plně využít výrobní kapacity. To znamená, že by mohlo vzniknout pět set až šest set nových pracovních míst. „Světlá nad Sázavou patří naštěstí k městům, která nemají výrazné problémy s nezaměstnaností. Vzhledem k současnému turbulentnímu vývoji ekonomiky lze však jen těžko předpovídat, jak to bude v dalších letech. Je tedy pro nás důležité nabídnout lidem v regionu možnost práce u stabilního zaměstnavatele,“ zdůraznil Pavel Louda.

Se sklářským oborem je podle něj spjata minulost mnoha obyvatel města. „Buď lidé sami, nebo někdo z jejich rodiny, ve sklárnách kdysi pracoval. Koneckonců právě jejich založení v roce 1967 nastartovalo rozvoj města. Proto věřím, že řada místních uvítá příležitost pracovat v podniku s hlubokou tradicí. Navíc za odpovídající mzdu a benefity, což také dnes není všude samozřejmostí,“ upozornil Louda.

Modernizace závodu ve Světlé nad Sázavou však není prvním počinem Pavla Loudy ve sklářském průmyslu. Má s ním zkušenosti sahající do roku 2008. Tehdy jeho Louda Holding investoval do krachujících skláren v Poděbradech, které jsou dnes prosperujícím podnikem zaměřeným na výrobu olovnatého skla. V roce 2020 následovala koupě továrny ve Světlé, a to včetně dluhů v řádu stovek milionů korun. „Naším úkolem je zajistit, aby se historie Crystal Bohemia psala aspoň dalších padesát let. Určitě k tomu přispěje i to, že jsou nyní světelské a poděbradské sklárny součástí jedné společnosti, jak tomu bylo i v minulosti,“ nastínil Pavel Louda plány do budoucna.