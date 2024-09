Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo opravu obou odpočívadel na dálnici ve středu 11. září. Dělníci se nejprve pustí do terénních prací, budování kanalizace a inženýrských sítí. „V harmonogramu s touto fází počítáme až do poloviny prosince, kdy by měla následovat zimní technologická přestávka,“ popsal mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

S budováním se v místě začne od poloviny února příštího roku. „To přinese i částečné omezení provozu na odpočívce s tím, že zde stále budou moci motoristé zastavit, načerpat pohonné hmoty, či se občerstvit, pouze jim bude k dispozici o něco méně odstavných stání,“ popsal Veselý.

Na odpočívadlech bude po opravách více míst pro stání kamionů, ve směru na Brno vznikne nové dětské hřiště, odpočívadla se dočkají nových osvětlení, oplocení a od dálnice je oddělí stěna. „Plán počítá s navýšením kapacity stání ve směru na Brno u nákladních vozidel a kamionů z 15 na 20 míst, u osobních aut z 62 na 69 míst, a navíc zde nově vzniknou 4 stání pro autobusy a 4 pro karavany,“ vyjmenoval mluvčí ŘSD.

Dvacítka nových míst pro stání kamionů vznikne ve směru na Prahu, přibudou i místa pro autobusy a karavany.

O stavbu se postará sdružení firem Collas CZ a Ohla ŽS, společnosti opravy provedou za téměř 200 milionů korun. „Termín uvedení odpočívek do provozu je září příštího roku,“ doplnil mluvčí ŘSD Veselý.