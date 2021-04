Jak dlouho jste už starostou?

Vedu obec od roku 2018, takže jsem ve funkci starosty nováček. Navíc jsem starosta neuvolněný. To je břemeno samo o sobě. Neuvolněný starosta musí zvládnout jak svoje občanské zaměstnání, tak vest obec s vědomím, že se všem nezavděčí i kdyby se snažil sebe víc.

Co se podle vašeho názoru v posledních letech v obci nejvíc povedlo?

Za nejdůležitější projekty které se v Dolní Krupé povedly, považuji opravy komunikací, stavbu hřiště u zámku, posílení vodního zdroje v obci novým vrtem v kopcích. A pak to nejdůležitější, rekonstrukci naší základní školy. Začala už loni, jenže se ukázalo, že v budově je mnohem víc závad, než jsme čekali. Propadly se stropy ve druhém patře, v trámech je hniloba. Budova má už svoje roky. Takže tomu odpovídá i cena, sedmnáct milionů korun. Rekonstrukci děláme samozřejmě s dotací. Na tak drahou akci by obec neměla peníze.

Jaké plány máte pro letošní rok?

Na letošek máme podanou žádost o dotace na dvě místní komunikace. Pak na úpravu budovy obecního úřadu. I ta potřebuje opravy horního patra, kde máme archiv. A samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo do léta zvládnou celou rekonstrukci školní budovy. Když se to povede, bude mít škola novou elektroinstalaci, vznikne nová učebna, kabinet pro učitele, moderní sociální zařízení.

Co vám jako starostovi nejvíc komplikuje život?

Co mi dělá největší problémy je administrativa. Jen se podívejte na stůl, vidíte to sami. Papírů je rok od roku víc. Teď máme ještě koronavirus. Takže jen málo lidí je ochotných řešit něco osobně. Většinou posílají e-maily. Takže si musíte hlídat poštu od rána do večera, ověřovat si, jestli vaše zprávy došly. A co mi dělá ještě starost, že nemůžeme najít člověka, který by byl ochoten starat se o obecní majetek. Sekat trávu, uklízet sníh, dělat drobné opravy. Část snad zajistíme brigádnicky, ale obec by potřebovala spíš stálou pracovní sílu.