Za volantem závodního speciálu Praga Alfa přijel do Přibyslavi například Petr Sazima z Prahy. Historická auta jsou jeho koníček. „Moje auto Praga vyhrálo v roce 1933 tuhle soutěž, která se tenkrát jmenovala Tisíc mil. Ještě dneska má úžasný výkon,“ pochlubil se šťastný majitel nádherného vozidla.

Všechny součástky co jeho Pragovka potřebuje, si vyrábí a upravuje sám. Na starých vozech se mu líbí nejen originální vzhled, ale hlavně úžasná zručnost a pečlivost, se kterou tehdy auta vyráběla. Je těžké naučit se takové auto řídit? Podle Petra Sazimy je to sice o něco těžší než moderní SUV, ale požitek z jízdy stojí zato. Krása historických aut zaujala i manžele Urbanovi z Havlíčkova Brodu. Chtěli je mít aspoň na snímku. „Slyšeli jsme, že se závod veteránů pojede přes Přibyslav a chtěli jsme je vidět. Taková auta už nikdo vyrobit nedokáže,“ povzdechl si Josef Urban, který nedal fotoaparát z ruky.

Tři pamětníci

Originálního závodu se mohly zúčastnit vozy vyrobené do modelového ročníku 1939. „Před těmi téměř deseti lety jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby jelo aspoň padesát aut, letos jich nakonec startovalo 120,“ řekl Deníku ředitel závodu Miroslav Krejsa. Na startu byla i tři auta, která jela původní závod v 30. letech 20. století. Jak vysvětlil Krejsa, Aero 750 sport bylo postavené speciálně pro tento závod, Praga Alfa v roce 1933 zvítězila a Tatra 77 byla k vidění na letošním plakátu k akci. Nejstarší auto na trati mělo datum výroby 1921. Ovšem ne každé auto dojede až do cíle. „Některá mají bohužel cestou poruchu a musejí skončit. Máme pro tyto případy několik odtahových vozů, které dopraví historická auta do bezpečných míst, odkud si majitel odveze domů,“ upřesnil Krejsa. Jak dodal, letošní ročník připomíná 125 let zahájení automobilové výroby v Čechách, kdy v roce 1897 vyjel z továrny v Kopřivnici první sériový automobil NW Präsident.

Soutěž od roku 2015 obnovuje tradici závodu 1000 mil československých, který byl pořádaný v letech 1933 až 1935 na trase Praha-Kolín-Německý Brod-Jihlava-Velké Meziříčí-Brno-Břeclav-Bratislava a zpět, kterou účastníci absolvovali dvakrát. Současná trasa mezi Prahou a Bratislavou vedla po co nejpůvodnější trati závodu. Úkolem závodníků bylo se co nejvíce přiblížit průměrné rychlosti 45 kilometrů v hodině.