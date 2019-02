Havlíčkobrodsko – Stále více nezletilých a dětí z Vysočiny se pravidelně opíjí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Ani Havlíčkobrodsko není výjimkou. V počtu se podle policejních statistik Vysočina dokonce drží na celorepublikové špici.

Dokazují to statistiky protialkoholní záchytné stanice i policistů. Například v parku V. Fialy v Chotěboři byli letos v době letních prázdnin odhaleni dva chlapci ve věku 13 a 14 let, kteří popíjeli nějaký míchaný alkoholický nápoj. Detektor ukázal hodnotu z jejich dechu 0,22 a 0,79 promile alkoholu.

Uvedli, že alkohol jim podal třiadvacetiletý mladík, který zde společně s nimi pobýval. Chlapci byli předáni rodičům a věc bude postoupena správnímu orgánu a kurátorovi. V únoru se jeden mladík opil tak, že k němu museli chotěbořští městští strážníci volat záchranku. Tyto události nejsou podle ředitele městské policie Jiřího Novotného ničím neobvyklým.

Ani zákon moc nepomáhá

„Fenomén konzumace alkoholických nápojů dětmi je celospolečenský jev. U nás se tomuto problému věnujeme pravidelně. Je však nutno dodat, že hlavní primární výchovnou institucí v této oblasti je rodina. Rodiče musí hrát hlavní úlohu v boji proti tomuto nešvaru mezi nezletilými a mladistvými," konstatuje Novotný s tím, že strážníkům bohužel v potírání tohoto nešvaru mnohdy nepomáhá zákon, protože konzumace alkoholických nápojů osobou mladší 18 let není trestná. Vždy se jen zkoumá, kdo prodal, podal, nebo jinak umožnil nezletilému alkohol požít.

Pravidelné kontroly hospod a barů s cílem zjistit, zda se nezletilým nepodává alkohol, provádí i městská policie v Havlíčkově Brodě. Na krajské protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě letos podle mluvčího Martina Málka skončilo už devět dětí a nezletilých. „Věk dětí, které začínají s pitím, se bohužel snižuje. Někdy může nevinné popíjení končit až otravou alkoholem." povzdychl si v minulosti několikrát dětský lékař Václav Miláček z Havlíčkova Brodu. Nejčastěji alkoholu holdují mladiství mezi patnácti a sedmnácti lety. Podle Miláčka je skutečný počet opilých dětí vyšší, ne každé skončí u lékaře.

Alkohol vyvolává závislost, hrozí poruchy jater. Pití může mít vliv na další duševní vývoj dítěte. Ještě horší podle lékařů je, když pijí dívky, neboť jsou potenciálními matkami.

„Hlavně v těhotenství má pití negativní vliv na plod. K alkoholu se u mladistvých občas přidá i agresivita a vandalismus.

Když podnapilé dítě přivezli domů městští strážníci, otevřel jim rodič, který měl sám do střízlivosti hodně daleko. I takové situace zažívá občas Jiří Kafka, kurátor pro mládež, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti Městského úřadu v Chotěboři.

„Je to asi tak dva dny, co jsme v zámeckém parku přistihli dívku mladší osmnácti let, která nadýchala jedno promile. Vzpomínám si na případ, kdy jsme opilému sedmnáctiletému mladíkovi museli volat dokonce záchranku," vzpomíná si šéf městské policie ve Světlé nad Sázavou Zdeněk Novák.

Podle jeho zkušeností není vůbec lehké nezletilé konzumenty přistihnout s lahví alkoholu v ruce.

„Provádíme pravidelné kontroly hospod a barů, ale nezletilí, kteří chtějí pít alkohol, tam chodí málokdy, spíš si láhev někde koupí a popíjejí tajně na místech, kde si jsou jisti, že je nikdo nepřistihne," vysvětluje Novák.

Podle jeho zkušeností Světelsko v tomto směru nijak nevybočuje z celostátního průměru, důvod, proč mladiství alkohol vyhledávají, bývá i v jejich sociálním a rodinném zázemí. Na jiných místech Kraje Vysočina je situace zhruba stejná.

Pijí rodiče, pijí děti

Jedenáctiletá dívka z Třebíčska skončila kvůli alkoholu v nemocnici. Nedávno jen v Třebíči odvezli policisté rodičům více než dvě desítky opilých dětí. Některé z nich nebyli rodiče schopni převzít, protože byli sami pod vlivem alkoholu.

„Když mi bylo 13, kamarádi si ze mě dělali legraci, když jsem nechtěla pít. Nakonec jsem se poddala, protože jít s davem bylo prostě jednodušší, vysvětluje dnes již šestnáctiletá Jana z Havlíčkobrodska, proč se dostala do problémů s alkoholem . „Pití více ohrožuje náctileté než dospělé, protože jejich mozky se v průběhu adolescence a rané dospělosti stále vyvíjejí. Konzumace alkoholu v tomto kritickém období může mít za následek celoživotní narušení funkce mozku, zejména v oblastech paměti, motorických dovedností (schopnosti pohybu) a koordinace. Výzkum ukázal, že u mladistvých, kteří začnou pít před dosažením 15 let, je čtyřikrát vyšší riziko alkoholismu než u těch, kteří začali pít až po dosažení věku 21 let," varuje organizace Řekni ne drogám.

Vysoká konzumace alkoholu je v Česku zřejmě doslova národní problém. Z výzkumů zaměřených na problematiku závislosti na alkoholu prováděných u závislých na alkoholu v České republice vyplývá, že se počet osob závislých na alkoholu každoročně zvyšuje a alkoholizmus je vážným problémem veřejného zdraví.

Národní problém

Závislých rok od roku přibývá, dokládá to i informace, kterou uvedl pro odborný zdravotnický časopis doktor Petr Popov, primář oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze: „Dříve jsme měli zhruba 300 tisíc lidí závislých na alkoholu. Dnes je jich 600 až 700 tisíc. Přitom mužů je dvakrát víc než žen, ale ženy je rychle dohánějí.." Mladých konzumentů alkoholu také přibývá a přitom nadměrné pití, pět a více skleniček nejméně třikrát měsíčně, přiznala asi pětina šestnáctiletých.

Podle Tomáše Zábranského z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se navíc toto číslo v řádech desetin procent neustále zvyšuje. „Čeští šestnáctiletí mají zkušenost nejenom s pitím alkoholu, ale s opíjením se," upozorňuje s tím, že dostupnost alkoholu a opíjení se u mladistvých se u nás podle odborníků až příliš toleruje.