V nozi se i lidé z vesnic, kterých je na Vysočině hodně, obrací na internetové obchody, které jim pomohou nehladovět a nežíznit. Přes Košík nebo Tesco Online nákupy si může nákup objednat každý, kdo má připojení k internetu. Samozřejmostí je používání roušek při převzetí. Co se týká nakažených zákazníků a těch v karanténě, těm doručuje Tesco nákupy v papírových taškách a neumožňuje jim platit u dveří. V krajním případě lze odmítnout předání nákupu bez náhrady.

Košík na Vysočinu vozí jen zásoby, tedy sortiment bez čerstvých, chlazených a mražených potravin, přesto se ale jedná o dvanáct set druhů zboží včetně specialit, které zákazníci v supermarketech nekoupí. Ze všech zásob rozvážných po republice jich na Vysočinu míří zhruba pět až šest procent, což odpovídá lidnatosti kraje.

Zatímco vesnický charakter Kraje Vysočina může být oříškem pro rozvoz čerstvých potravin, pro rozvoz zásob je to naopak ideální. „Celá řada lidí to má daleko do supermarketu nebo hypermarketu, takže velký nákup online ocení. Dokoupit čerstvé položky pak mohou v místní samoobsluze nebo si je bez problému přivézt autobusem,“ vysvětlil František Brož, který Košík zastupuje.

Během nouzového stravu počet objednávek narostl zhruba na dvojnásobek. „Zajímavé je, že spousta lidí začíná na Vysočině nakupovat zásoby přes internet úplně poprvé. Jedná se i o zákazníky, které jsme doposud považovali za zaryté příznivce běžných supermarketů,“ prozradil Brož. Dovoz je navíc při objednávce nad dvanáct set zdarma. Tuto částku většina zákazníků překročí.

Konkurenční portál Rohlik.cz pak zatím nabízí rozvoz jen v Jihlavě a nejbližším okolí. Mluvčí Zdeňka Svoboda vysvětlila, že jde jen o zkoušku, jestli je o tuto službu na Vysočině zájem. „Rádi bychom rozváželi nákupy do všech velkých měst, kde o službu Rohlik.cz budou mít lidé zájem,“ ujistila.

Během nouzového stavu byli zaměstnanci rozvážející potraviny objednané přes Rohlik.cz maximálně vytíženi. Aktuálně dvě vozidla rozvezou v Jihlavě dohromady kolem padesáti objednávek denně. Již brzy by to ale mohlo být až tři sta zákazníků denně.

Pomáhají i místní iniciativy. Například ta s názvem Dovoz potravin Jihlava + okolí má profil na facebooku a stačí jí napsat seznam potravin, které následně zákazník dostane až ke dveřím. Musí ale bydlet do dvaceti kilometrů od krajského města. Ceny za dovoz jsou od 99 do 309 korun a maximální výše objednávky je patnáct stovek.

Organizovat nákupy pomáhají i radnice

Dobrovolnickou pomoc organizují i města a obce. Lidé jsou na tuto praxi zvyklí a využívají ji. Pokud tedy nemohou pomoci rodiče nebo naopak děti, na ty se nakažení či lidé v karanténě obrací nejdříve. „Určitě by pomohla rodina,“ je přesvědčena například Blanka Zákostelská.

Další lidé se informují na radnicích, u charity a dalších netiskových organizací, dotaz ojediněle přijde i na hejtmanství. „Pokud se na nás někdo ve věci pomoci obrátí, zprostředkujeme informace nebo se domlouváme s příslušnou obcí na pomoci,“ řekla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Podle Kraje Vysočina je dobrovolnictví řízené městy smysluplný a funkční model. „V tomto směru patří městům, obcím i jimi řízeným dobrovolníkům obrovské díky a slova uznání,“ řekla Svatošová s tím, že některá větší dobrovolnická centra nabídla pomoc svých dobrovolníků i v sociálních zařízeních.

Telefonní čísla, na která se mohou lidé obrátit s žádostí o pomoc dobrovolníků:



Havlíčkův Brod: 770 177 425



Jihlava: 565 591 830



Pelhřimov: 774 724 014



Třebíč: 735 721 551



Žďár nad Sázavou: 777 755 444

Zájem o nákupy je i v krajském městě, podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka se ale množí kumulované požadavky, například na vyvenčení psa a zároveň nákup. „Momentálně máme jednačtyřicet dobrovolníků s podepsanými smlouvami, které jsme propojili s lidmi vyžadujícími nějakou pomoc,“ sdělil Daněk.

Mezi dobrovolníky a lidmi, kterým pomáhají, přitom vznikla už na jaře důvěra a spolupracují bez účasti kontaktního centra. Obecně by Daněk odhadl, že zájem o nákupy je menší než na jaře. „Lidé už se obecně tolik nebojí chodit ven a nakupovat,“ vypozoroval mluvčí. Změnu přesto vidí – na jaře dobrovolníci pomáhali hlavně těm, kteří se ven báli, nyní mají na starost spíše lidi, které ven kvůli karanténě nebo domácí izolaci opravdu nemohou.

Jihlavská radnice dokáže pomoci i v dalších městech, eviduje totiž i dobrovolníky z Dušejova, Třeště, Polné, Rantířova, Věžničky, Vysokých Studnic nebo dokonce až ze Žirovnice. „Máme případně kontakty a můžeme propojit i zájemce z okolních obcí,“ řekl Daněk. Pro zájemce o pomoc je určené telefonní číslo 565 591 830.

V Pelhřimově zajišťuje roznášku nákupů potravin, drogerie a léků radnice spolu s Domovem pro seniory Pelhřimov a pelhřimovským střediskem organizace Fokus Vysočina. „Objednávat lze od pondělí do pátku od devíti do dvanácti hodin hodin na telefonních číslech 774 724 014 nebo 773 792 911,“ dodala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Na jaře organizovala dobrovolnické nákupy pro seniory, nemohoucí či lidi v karanténě přímo radnice v Třebíči. „Do nákupů se zapojili také pracovníci kulturního střediska,“ dodala mluvčí Irini Martakidisová. Lidé ale někdy volali také na Charitu a nákupy se dublovaly. Nyní tak nákupy zajišťuje pouze Charita s pomocí města. Příjem objednávek na nákupy na telefonním čísle 735 721 551 je v pondělí, úterý a čtvrtek od osmi ráno do tří odpoledne, v pátek tři hodiny od osmi a rozvoz nákupů probíhá následující den dopoledne.

V Havlíčkově Brodě pak městský úřad úzce spolupracuje s místním Senior pointem. I tam je možnost nakoupit potraviny a léky seniorům nebo lidem v karanténě. „Tato služba je určena obyvatelům města a jeho příměstských částí. Na jaře tuto službu zabezpečovalo částečně město a částečně Senior point, nyní jsme tuto službu soustředili do jedné instituce,“ uvedla mluvčí města Alena Doležalová. Na Brodsku a Chotěbořsku pak také pomáhá pobočka Fokus Vysočina.