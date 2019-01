Havlíčkobrodsko - Tři pondělí v každém prázdninovém měsíci patří v brodské galerii dětem. Mohou se zde totiž výtvarně vydovádět v rámci kursu, který je pro ně připraven.

„Děti si tu vyzkouší nejrůznější věci, jež jsme pro ně připravili. Za dva týdny budeme například tvořit šperky pomocí nejrůznějších metod, máme také v plánu živé obrazy nebo hrátky s FIMO hmotou, ” odtajnila Tereza Machovcová, vedoucí celého kursu.

Vzhledem k prostorám, v nichž se celý kurz odbývá, je kapacita pouze deset účastníků. „Primární účastníci jsou děti ve věku šest až dvanáct let, ale zvládneme i mladší. Jde o to, že v těchto dílnách potřebují nějaký rozmach a prostor, pro svou kreativitu, což by ve větším počtu nebylo možné. ” upřesňuje Machovcová. Souběžně s dětským kursem také probíhá kurs grafiky, ten je ale určen hlavně pro dospělé.

Tomáš Beránek