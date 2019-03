Bývalou školu se radnice marně snažila pronajmout či prodat skoro deset let. Zastupitelé nakonec rozhodli, že už ji dál nabízet nebudou a budova tak zůstane v majetku města. Asi před šesti lety chtěla radnice za prázdnou školu dostat alespoň odhadní cenu, tedy osm a půl milionu korun. Nikdo ale neprojevil zájem. Proto byla později cena snížena o jeden milion korun, ale ani to nepomohlo. Nakonec už v inzerci nebyla žádná minimální cena uváděna. Připomeňme, že první vážný zájemce o budovu byla společnost Futurum Regnum. Ta chtěla v bývalé obchodní akademii otevřít školicí středisko, ale projekt nedostal potřebnou dotaci. Na státních dotacích skončil i záměr vybudovat v bývalé škole byty pro seniory.

„Zájem o tento typ bydlení pro seniory je poměrně velký. Na úřadě máme v tuto chvíli asi dvě stě nevyřízených žádostí o umístění do domova důchodců nebo do domu s pečovatelskou službou," komentoval návrh tehdejší místostarosta Čeněk Jůzl (KDÚ-ČSL). Nakonec v Brodě vznikl nvý komunitní dům pro seniory, ale úplně někde jinde. Přestavba historické budovy školy by byla extrémně drahá.

Loni přišlo město s dalším projektem. Bývalá škola se má změnit v azylové zařízení pro rodiny s dětmi. Do budovy by se měla přesunout i pečovatelská služba z Domova pro seniory Reynkova.„Rekonstrukce budovy bývalé ekonomické školy by měla umožnit rozšíření služeb, které poskytuje příspěvková organizace města Havlíčkova Brodu pod vedením ředitelky Magdalény Kufrové,“ informovala loni o plánované změně místostarostka Ivana Mojžyšková s tím, že město uskuteční přestavbu bývalé školy na azylové zařízení pouze s podmínkou dotace, neboť stavba bude stát 85 milionů korun.

V současné době se ale v budově nic neděje. „Nevím, že bychom na zastupitelstvu o stavbě azylového domu v bývalé obchodní akademii jednali nebo jeho stavbu dokonce připravovali,“ informoval zastupitel Milan Plodík (KSČM). „Projekt byl pozastaven. V tuto chvíli se nabízí poměrně zajímavé využití stávajících prostor bývalé Obchodní akademie s tím, že by sloužily k veřejně prospěšným účelům. Jednání jsou v tuto chvíli na začátku a nelze je zatím blíže konkretizovat,“ sdělila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Ve stejném duchu, co s tím, bude město muset uvažovat i v případě Staré radnice, až se z ní vystěhuje do nového krajská knihovna. Zatím vznikla na radnici pracovní skupina, která má pro historický objekt v centru města najít tu nejlepší možnost nekomerčního využití.