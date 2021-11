Svazek obcí Podoubraví, který letos slaví už 20 let existence, přišel o předsedu. „Václav Venhauer, starosta Libice nad Doubravou, odstoupil z funkce. Uvedl, že je to z důvodů velké časové vytíženosti,“ informovala tajemnice svazku Dita Benáková.

Václav Venhauer. | Foto: Se svolením Václava Venhauera

Jak dodala, na toto téma vedení svazku vedlo diskusi, koho na místo předsedy zvolit, a co bude dál. „Představenstvo se shodlo, aby ve funkci pokračoval do konce volebního období. Pan Venhauer to nakonec přislíbil a ve své funkci předsedy svazku do komunálních voleb zůstane,“ sdělila tajemnice.