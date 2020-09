Velmi aktivní je Lukáš Vlček, který vede do voleb Starosty pro Vysočinu. Jeho profil má rekordních dvanáct set fanoušků a na něj přidává mimo jiné videa a fotky z návštěv starostů, kteří s ním jsou na kandidátce. „Že se vás krajské volby netýkají? To jste na omylu. Kraj spravuje třeba silnice, nemocnice nebo střední školy. Kraj musí být partnerem obcím. Pojďme ho posunout,“ vyzval v pondělí veřejnost.

Kromě toho přidává i dost fotek ze svého mimopracovního života. Návštěvník motokrosu, člen atletické štafety, která na republikovém mistrovství veteránů vylepšila oddílový rekord na čtyřikrát čtyři sta metrů nebo hokejista. To vše jsou tváře starosty Pacova, který bude usilovat o hejtmanské křeslo.

Speciální „hejtmanský“ profil má i Vít Schrek coby lídr ODS a STO. Ten trávil poslední předvolební neděli na drakiádě v Havlíčkově Brodě. Setkal se tam s dalšími kandidáty a zapózoval i ze sedla koně. Jak lze vidět z jiných snímků, cizí mu nejsou ani turistika, cyklistika nebo běh. Vedle toho zveřejňuje videa různých osobností, které ho podporují.

Na facebooku je aktivní i současný hejtman Jiří Běhounek (ČSSD). Ten sdílí zejména fotky ze své práce. Návštěva novostavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, jednání Ústředního krizového štábu nebo pomoc se sázením stromů. To vše se v poslední době objevilo na facebooku muže, který stojí v čele Kraje Vysočina už dvanáct let.

Zejména své pracovní náplni se na svém profilu věnuje i lídr hnutí ANO Martin Kukla. Prezentuje se tam nejen jako politik, ale také jako včelař nebo lesník. Přes videa pak chce veřejnost oslovit lídr lidovců Vít Kaňkovský. Záznamy z různých předvolebních debat nebo i vlastní videa věnující se zásadním tématům plní stránku známého lékaře. Svou stránku má i lídr SPD Karel Fink.

Vlastní stránku naopak z lídrů stran, které mají reálnou šanci probojovat se do zastupitelstva, nemá jednička Pirátů Hana Hajnová, lídryně Zelených Silvie Čermáková nebo komunista Pavel Hodač. Lídra koalice Pro TOP Vysočinu Zdeňka Dvořáka pak zdatně zastupuje Lenka Šimo.

„Především u mladších, liberálnějších lidí do pětadvaceti let to může přinést úspěch,“ míní o facebookové prezentaci kandidátů na hejtmana jihlavský politolog a sociolog Daniel Hanzl. Podle něj by se však voliči měli rozhodovat spíše podle politické konzistentnosti než podle toho, co dělá ten který kandidát ve svém volném čase. „Je to taková líbivá sebeprezentace, sílu to má, ale mě osobně to vadí. Politická volba není o tom, jestli jsem rybář nebo včelař,“ dodal.

Svojí popularitu na facebooku pak někteří politici občas podpoří tím, že za poplatek dostanou své příspěvky mezi širší veřejnost. Pod těmito příspěvky se však často množí negativní komentáře, některé ohlasy jsou vyloženě vulgární. „I negativní reklama je reklama,“ glosoval situaci Hanzl. Dalším problémem pak jsou falešné profily, proti kterým se ale bojuje jen velmi těžko.