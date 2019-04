Sobíňov - Letošní zima opět ukázala, že Sobíňov má velký problén s auty, které blokují veřejnou komunikaci.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

„Každý majitel vozu, když už si automobil pořizuje, by se měl zamyslet, kde ho bude parkovat. Upozorňuji, že v krajním případě může obec zajistit i odtah vozu na náklady majitele. Zatím tuto možnost nepoužíváme, ale pokud se situace nezmění, může se tak stát. Myslím, že do příští zimy je dostatek času na to, aby si majitelé těchto vozidel vybudovali vhodné místo pro parkování na svých pozemcích," vzkázal majitelům vozidel starosta Miloš Starý.