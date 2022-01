„Důvodem je nemocnost řidičů,“ vysvětlila cestujícím za dopravní společnost Michaela Plašilová s tím, že další dny by již měly být linky v pořádku.

Hned dvanáct linek zrušila Arriva na Světelsku. Například odpolední autobusy z Krásné Hory do Havlíčkova Brodu, spoje mezi Lipnicí a Havlíčkovým Brodem, časný ranní autobus ze Světlé nad Sázavou do Havlíčkova Brodu.

Zrušený byl ale také dálkový autobus mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi v 9 hodin ráno. „Samozřejmě, že mi to vadí. Hlavně ty ranní autobusy. Ne každého napadne dívat se denně na internet. Já na to třeba nemám kvůli práci čas. Pak stojíte ráno na zastávce a autobus nejede. Nevíte co se děje, tak jdete pro auto. Samozřejmě se zdržíte a máte problém,“ postěžoval si Petr Blažek ze Světlé. Zrušeny byly i dva odpolední spoje mezi Lipnicí a Havlíčkovým Brodem.