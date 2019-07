Vysočina - Obce, spolky a neziskové organizace z Vysočiny si mezi sebou mohou rozdělit sto tisíc korun na výsadbu stromů a alejí. Dotaci poskytne balíková přepravní společnost GLS ve spolupráci se Sdružením Krajina a zájemci o ni mohou žádat do konce července.

Výsadba stromů. | Foto: archiv společnosti

K výsadbě stromořadí, remízů a větrolamů do volné krajiny vyzývá Sdružení Krajina každoročně již šest let. Během nich se podařilo vysázet stovky stromů jak na Vysočině, tak po celé republice. Například loni to bylo 156 stromů.