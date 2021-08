„Ve dnech 9. až 13. srpna bude areálem nemocnice dočasně jezdit autobusová linka číslo 2 a bude tady i zastavovat u budovy rehabilitace,“ informovala pacienty mluvčí nemocnice. Zřídit zde trvalou zastávku ale není možné.

Co Jiřího Rázla rozzlobilo, je skutečnost, že ještě na jaře letošního roku se v Brodě mluvilo o možnosti, že by přes areál nemocnice jezdila městská doprava. „Vyhovovalo by to starým a nemocným. Zastávka v Havlíčkově ulici je od nemocnice dost daleko,“ vysvětlil Rázl.

Radnice hledala cestu jak pacientům vyhovět. Průjezd autobusu se ukazoval jako nejlepší řešení. Otevření areálu autobusům nemocnice odmítla. „Chápeme to, ale vysoká koncentrace osob a vozidel na hlavní komunikaci v nemocnici to neumožňuje,“ vysvětlil to v květnu radním náměstek Josef Tvrdý.

S návrhem radnice nesouhlasil podle místostarosty Libora Honzárka ani projektant. Zřídit trvalou zastávku městské dopravy v Husově ulici hned u nemocniční závory by znamenalo velké stavební zásahy a zánik řady parkovacích míst. „Myšlenku o průjezdu autobusů městské dopravy areálem nemocnice opouštíme. Podle projektanta návrh není vhodný,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek.

To, že čtyři dny bude před nemocnici autobus jezdit je podle radních i nemocnice jen dočasné řešení ve skutečně mimořádné situaci. „Důvodem je oprava světelné signalizace křižovatky ulic Havlíčkova a Masarykova. Proto bude omezena v Havlíčkově ulici autobusová doprava. Vedení nemocnice vyhovělo žádosti města Havlíčkův Brod o dočasný průjezd areálem, ve směru z Perknova,“ upozornila mluvčí Černo.