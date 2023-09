S objížďkami a doprovodem dospělých. Velké opravy silnice první třídy 37 z Údav do Ždírce zkomplikují dětem z několika obcí cestu za vzděláním. Nejhůř jsou na tom školáci ze Slavíkova. Škola ve Ždírci do akce, jak dopravit děti do školy, zapojila dobrovolníky. Práce na silnici, kterou Ředitelství silnic a dálnic opravuje po etapách, skončí až v říjnu.

Práce na silnici první třídy z Údav do Ždírce komplikuje cestu do školy dětem hned v několika obcích. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Cestu do školy zvládnou první týden v pondělí čtvrtého září děti z Údav, Horního a Nového Studence podle starosty Ždírce Bohumíra Nikla ještě bez větších problémů. Ovšem za týden potom od jedenáctého září bude kvůli postupu prací na silnici mnohem hůř.

A to hlavně pro školáky ze Slavíkova a z obcí Horní a Dolní Vestec. Ti mají podle zvláštního jízdního řádu jezdit s přestupem. A to tak, že na cestu do školy využijí buď ranní spoj ze Slavíkova v šest hodin ráno do Sloupna. Zde přesednout na náhradní dopravu po šesté ráno a pojedou buď do Ždírce nebo až do Chotěboře a přestoupí tam na ždírecký autobus.

Druhou možností je využití náhradní dopravy ze zastávky Rovný o půl sedmé ráno do zastávky Ždírec nad Doubravou Lana. „Bohužel se nepodařilo zajistit dopravu až ze Slavíkova,“ konstatoval starosta Nikl.

Tak komplikovaná cesta do školy je pro děti ze Slavíkova nesmysl. To si myslí místostarostka Eliška Břízová. „Z obce jezdí děti, které nastoupí v září do první třídy. Tak malé děti cestovat autobusem s přestupy nemohou. Ne všichni rodiče je mohou ráno vozit do školy,“ prohlásila důrazně.

Místostarostka jednala s Krajem Vysočina. „Konkrétně s odborem dopravy a zdá se, že vše je snad na dobré cestě. Autobusy ze Slavíkova do Ždírce budou jezdit tak, aby děti komplikovaně přestupovat nemusely,“ řekla Deníku.

Podle informací vedoucího krajského odboru dopravy a dopravní obslužnosti Václava Zikána je celá záležitost v řešení a kraj hledá způsob, jak dotyčné obci vyhovět.

Odpoledne je cesta ze školy pro děti ze Slavíkova už jednodušší, ze zastávky Ždírec u Lany pojede náhradní doprava ve 14:03 a doveze děti do Rovného a na Slavíkov. Další spoj v 15:25 pojede do Rovného, Slavíkova, Horního a Dolního Vestce.

Jak řešit problematickou cestu dětí z některých obcí na vyučování. Tím se intenzivně zabývá ředitel školy ve Ždírci Ota Benc. „Jednáme s městem a ve škole jsme do akce, jak bezpečně dopravit děti na vyučování, zapojili dobrovolníky,“ upřesnil Benc.

Doprovod bude z řad pedagogů

Podle Sofie Málkové ze Slavíkova je nesmysl posílat malé dítě autobusem z obce až do Chotěboře. „Záleží na věku, ale o malé dítě do první třídy bych měla obavy. Vím, jak to vypadalo, než jsem naučila svoje děti cestovat jen z Rovného do Ždírce,“ povzdechla si.

Školáci z Údav, Nového a Horního Studence mají cestu do školy od jedenáctého září o malinko jednodušší. Ranní autobus například školáky z Nového Studence v 6:44 doveze podle městského úřadu ve Ždírci ke hřbitovu. Zde děti přesednou na náhradní dopravu v 6:55 a ta je přesune do zastávky Ždírec u Lany. Tam na ně bude čekat doprovod a ten je převede podél stavby silnice do školy. „Doprovod bude z řad pedagogů nebo zaměstnanců města,“ upřesnil Nikl.

To potvrdil i ředitel školy Benc. „Ukázalo se, že se jedná o několik desítek dětí. Přijedou dvěma autobusy. O jejich cestu se postarají naši zaměstnanci. Ti si děti rozdělí do skupin a bezpečně je převedou přes stavbu, odpoledne to samé,“ vysvětlil ředitel.