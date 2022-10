Linka Chotěboř – Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Praha byla oblíbená a využívaná. To řekla jedna z protestujících Lucie Martonková z Ledče. „Autobus zastavoval i v menších vesnicích. Svážel lidi do větších měst, případně až do Prahy. Když lidé potřebovali k doktorovi, do práce nebo studenti do školy, autobus byla rychlá a spolehlivá volba,“ zdůraznila Martonková.

Na rušení spoje doplatili hlavně cestující z Ledče. Například některým lidem z Havlíčkova Brodu spoj ale nechybí. „Z Brodu do Prahy jezdí několikrát za den vlak. Je pohodlnější a rychlejší než autobus,“ prohlásila Věra Kasalová z Havlíčkova Brodu.

Petici za autobus zorganizovala Helena Vlasová ze Sechova u Ledče a prosí Kraj Vysočina, který dotuje linky na Vysočině, aby hradil i část linky mimo Vysočinu na nádraží Praha-Roztyly. „Cestující využívají linku na cestu k lékaři, k návštěvě příbuzných,“ zdůraznila Vlasová.

Kudy z Ledče do Prahy



Z Ledče nad Sázavou do Zruče nad Sázavou vlakem, ze Zruče autobusem na nádraží Praha-Roztyly



Z Ledče do Čerčan osobním vlakem a z Čerčan osobním vlakem Praha hlavní nádraží



Z Ledče do Zbraslavi autobusem a ze Zbraslavi autobusem na Praha-Roztyly



Z Ledče do Světlé nad Sázavou osobním vlakem a ze Světlé rychlíkem do Prahy hlavní nádraží



Z Ledče nad Sázavou autobusem do Čechtic, z Čechtic autobusem do Vlašimi a z Vlašimi autobusem na Praha-Roztyly



Podle europoslance Zdechovského Kraj Vysočina zrušil linku kvůli nedostatečné vytíženosti. „Problém však je, že vedení kraje rozhodlo po analýze, kterou provedlo v době covidu, kdy tolik lidí pochopitelně spoj nevyužívalo. Kraj se teď brání, že na provoz linky chybí peníze. Podle odhadů stojí provoz spoje ročně kolem osmi set tisíc korun,“ konstatoval europoslanec.

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se už s peticí seznámil. „O petici vím. V současné době jsme ji předali úředníkům odboru dopravy, kteří na ni odpoví,“ upřesnil hejtman. Jak dodal, bohužel není v silách kraje ani jeho finančních možnostech dotovat kromě domácích ještě další autobusové linky mimo kraj.

Autobusovou dopravu zajišťuje na Vysočině společnost Arriva. Podle jejího mluvčího Jana Holuba je potřeba informaci uvést na pravou míru. Dopravní společnost neruší linku celou. Jen její část. „Linka, která jede z Havlíčkova Brodu přes Světlou a Ledeč nad Sázavou do hlavního města se nevyplácí a bude jezdit jen do Ledče. Do Prahy kvůli malému zájmu cestujících, kterých je v průměru do deseti v autobuse, nepojede,“ vysvětlil Holub důvody už v létě po zrušení linky.

Tomáš Zdechovský se narodil v Havlíčkově Brodě, nad zrušením autobusu vrtěl hlavou. „Chápu, že peníze vždy hrají velkou roli, ale nemůžeme lidem z regionu bez adekvátní náhrady sebrat možnost dostat se včas k lékaři či do práce. Už tak není v regionu dostatek pracovních příležitostí a lidé musí za prací cestovat. Tímto jen odřízneme region od zbytku světa,“ nebral si servítky Zdechovský. Ten navrhl řešení. Finanční solidaritu.

To se líbilo i nespokojené cestující Lucii Martonkové z Ledče. „Kdyby se na provoz spoje složila větší města, kde autobus zastavuje, tak by to nebyla tak velká rána pro městské rozpočty. Podle propočtů by každé město platilo zhruba dvacet tisíc korun měsíčně,“ vypočítala Martonková.

Otázka je, zda na to budou města slyšet. Podobná situace nastala nedávno u autobusu z Chotěboře do Pardubic. Pardubický kraj dotaci linky odmítl. Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka na provoz linky Havlíčkův Brod – Pardubice přes Vysočinu nepřispívá Pardubický kraj od června. „Na našem území máme obslužnost zajištěnou,“ zdůraznil Barták.

Podle Zdechovského je nutné rychle oslovit města, která po komunálních volbách skládají svá zastupitelstva. „Musíme jednat co nejdříve, protože města rozhodují o svých rozpočtech a prioritách pro nadcházející rok. Zavedení této linky by mělo být prioritou,“ dodal lidovecký europoslanec.