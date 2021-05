Autory projektu je Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Havlíčkův Brod. „Výtah je zkratka a znamená vypni tyrana. Cílí na práci s agresorem, který násilí páchá. Projekt dává násilníkovi možnost se symbolicky odrazit ode dna, kde násilím řeší beznaděj, zoufalství, zlost a neštěstí. Obrazně řečeno můžeme v rámci aktivit vyjet pomyslným VyTAHem do lepšího života,“ vysvětlila ředitelka organizace Daria Čapková.

Že domácího násilí v rodinách přibývá, potvrdil státní zástupce Ivo Novák z Jihlavy.„Je to zvláštní, že když jsou uzavřeny hospody, tak bych čekal, že bude mezi lidmi násilí spíše ubývat. Jenže je to spíš naopak,“ konstatoval právník.

Podle jeho názoru se násilí přesunulo za zavřené dveře bytů.

Projekt Výtah je podpořen z Ministerstva vnitra. Podle ředitelky Čapkové vznikl na základě předchozího projektu, který se věnoval obětem násilí. Teď se chce zaměřit na ty, kdo násilí páchají. „A to formou konzultací a skupinových terapií. Spolupracujeme s Probační a mediační službou a organizacemi jako je Bílý kruh bezpečí,“ upřesnila Čapková. Jak vysvětlila, pomáhat při řešení domácího násilí jen jedné straně, nestačí. „Žena má někdy s agresorem děti ve střídavé péči, musí se s ním potkávat. Agresor buď přenese zlost na děti nebo je štve proti matce. Když se podaří agresorovi pomoci, aby krize zvládl, uleví se všem,“ zdůraznila. Poslat násilníka na terapii může například Probační a mediační služba, aby násilník nemusel do vězení nebo úřad sociální péče. Projekt není jen pro muže. I ženy podle Čapkové někdy nezvládají násilné emoce.

Příběhy domácího násilí jsou děsivé. „Potkala jsem se se ženou, která trpěla kožními nádory na rukou. Její muž násilník, ji s oblibou do těch nádorů tloukl kladivem, aby viděl jak trpí,“ popsala jeden z případů Daria Čapková. Jak dodala, domácí násilí se neomezuje jen na lidi s nízkým vvzděláním. „Bohužel násilně se chovají i vysokoškoláci. Potože jsou často velmi inteligentní, hůř se jim násilí dokazuje,“ povzdechla si.

Například letos na jaře se ocitl před soudem bývalý předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, odsouzený za domácí násilí. Svou družku týral, způsobil ji těžkou újmu na zdraví, žena trpí klaustrofobií a koktá. „Děsivé bylo, že stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba, strašně jsem se ho bála,“ uvedla u soudu týraná žena, houslistka v prestižním hudebním sboru.

Podle Darji Čapkové se někteří násilníci mohou naučit své chování krotit. „Někdy sami začnou hledat pomoc, když je žena opustí. Nechápou proč, protože si násilí přinesli z vlastní rodiny, kde to bylo norma,“ poznamenala. V rámci projektu Výtah má násilník s odborníky převzít zodpovědnost a změnit se. Podle psychologa Radka Ptáčka se domácí násilí obtížně ohlašuje, prokazuje a odsuzuje. „Často je to slovo proti slovu, a jestliže zákon nemá hmatatelné důkazy, musí obviněného zprostit viny, přestože všichni tuší, že se něco děje. Je to pak o odvaze konkrétních lidí - často z neziskových organizací, aby oběť podpořili,“ konstatoval psycholog.