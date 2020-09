„Chceme zásadně rozšířit možnosti placení parkovného. Doteď se dala částka uhradit jen mincemi, ale už za pár týdnů to půjde i SMS zprávou, aplikací v mobilu a na virtuálních parkovacích hodinách, což je v podstatě odkaz na webu,“ prozradil chotěbořský místostarosta David Šafránek.

Inspiraci našli ve větších městech. „Už když jsem nastoupil, to pro mě byla jedna z věcí, kterou bych chtěl zavést i u nás. Obyvatelům to zvýší komfort při placení parkovného,“ podotkl Šafránek a dodal, že novinka by měla začít fungovat od října.