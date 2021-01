Hned potom přemýšlí, jak se s nemocí srovná jeho rodina, kdyby se něco stalo.

Naštěstí se pan Jiří z nemoci uzdravil. „Podstoupil jsem takovou speciální léčbu v nemocnici až v Hradci Králové. Popisovat to přesně neumím. Nejsem doktor. Vím jen to, že léčba pomohla a já utekl hrobníkovi z lopaty,“ říká veselý chlapík, kolem šedesátky, který snad za všech okolností srší humorem.

Z nemoci se pan Jiří sice dostal, ale další život pro něj znamená aspoň jednou za rok pravidelné kontroly v nemocnici a také úzkostlivou péči o svoje zdraví. Jak pan Jiří tvrdí, po tom co všechno prožil se „ zlou kámoškou leukémií“, z nějakého koronaviru už strach nemá.

Panikařit a zavírat se ve sklepě nebude. S úsměvem popisuje, že když koronavirus v Česku začínal, jeho manželka přijela z města s očima navrch hlavy a chtěla nakupovat jídlo do zásoby, jako kdyby měla začít válka. "Ale já ji říkám, neblázni a neutrácej důchod zbytečně, bude ti to chybět,“ vzpomíná ten životní optimista. V minulosti pracoval jako inzertní poradce a byl oblíbený u zákazníků hlavně pro svoji výřečnost a humor, přestože ho osud nešetřil.

Pan Jiří vzpomíná i na to, jak byl na jaře na jedné takové pravidelné zdravotní kontrole v nemocnici v Hradci Králové. „Na Královéhradecku měli tenkrát jarní prázdniny dřív než u nás. Pan doktor mi při vyšetření oznámil, že v Hradci Králové lidé panikaří, vykupují obchody, dělají si domácí zásoby. Ale on že pojede užít si jaro na lyže do Itálie. Tak jsem s humorem poznamenal, kdo bude můj další ošetřující lékař, když se pan doktor třeba z té Itálie kvůli koronaviru nevrátí a sestřička mi se smíchem slíbila, že mi někoho určitě vylosují, kdo se o mě postará,“ vypráví Fišer.

Podle jeho osobního názoru, je strach a panika někdy mnohem horší, než samotné nebezpečí, které stojí před námi Takže co člověku v takové chvíli pomáhá je především humor a nadhled.

Hned uvádí konkrétní příklad: „Náš národ je v tom přímo mistr. Čelit nebezpečí s humorem, dělat si legraci snad ze všeho, co nás straší. Co by nás mohlo převálcovat. O koronaviru se už na jaře vyprávěly vtipy Jeden mi například vypravoval průvodčí cestou ve vlaku, že prý pošle tchýni do Itálie a nechal ji pojistit na pět milionů, aby měl od ní pokoj," dodává pan Jiří.