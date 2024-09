Cesta od doby kdy do mlékárny v Hesově doputuje cisterna s mlékem do chvíle, kdy je Pribináček připravený k exportu, trvá podle Vladimíra Čejny manažera pro gastrovýrobky, pouhé tři dny. „Důležité je, že od roku 2015 není kelímek s Pribináčkem papírový, ale plastový,“ zdůrazňuje Čejna. Ovšem základ je stejný, smetana, cukr a tvaroh.

Vzhůru do provozu, ale to není jen tak. Hygiena je přísná, takže pracovní boty, na hlavu ochrannou čepici, na nohy návleky a pozor, speciální kombinéza jako pro kosmonauta. A jsme v nové části budovy, kde se Pribináček rodí. Je z roku 2018. Jedna velká soustava lesklých trubek. Tady se pomocí odstředění z přivezeného mléka vytváří gel, oddělí se syrovátka. Další zastávka, do gelu přidá stroj smetanu, cukr a tvaroh. „Pribináček se do kelímků plní horký, abychom zamezili možnému vzniku bakterií,“ vysvětluje ředitel Stéphane Speckens. Takto upravený Pribináček vydrží v lednici několik týdnů. Podle Vladimíra Čejny se Pribináček zahřívá na 75 stupňů, plnička zvládne 40 kelímků za minutu. Následuje balírna a chladící místnost.

Většinu práce dělají stroje. Včetně kompletace do kartonů. Dřív stály na místě robotů dělnice. „Řešíme tím dvě věci. Jednak nedostatek pracovních sil v potravinářství a pak šetříme i zdraví zaměstnanců, kteří kvůli mechanickým pohybům trpěli nemocí z povolání,“ zdůrazňuje ředitel Speckens. Pribináček odpočívá a chladne v místnosti kde jsou čtyři stupně, stejně jako v domácí lednici. Ovšem ještě než odejde do chladírny projde každý kelímek detektorem. Přesně tak. „Je to z mnoha důvodů. Jednak detektor odhalí možné nedopatření, kdy by se do kelímku mohla dostat třeba matička nebo sponka, ale také to zabrání situacím, kdy nám zákazník pošle fotografii kelímku s velkým šroube, a žádá náhradu,“ vysvětluje Čejna.

Pribináček má dvě základní chutě, vanilkovou a čokoládovou, ale podle Vladimíra Čejny mlékárna občas popustí uzdu fantazii a na trh přijde Pribináček ovocný nebo s kaštanovou příchutí. „Ale to bývá jen sezonní záležitost. Naším cílem je, aby se zákazníci k Pribináčku vraceli,“ vysvětluje. Co ale milovníci sladké dobroty, která rozhodně není pro dietáře, na kelímku už nenajdou, je slogan Pramen zdraví z Posázaví. Ten z kelímku zmizel podle Čejny tak před pěti lety. Vytlačila ho legislativa. „Ta žádá abychom na kelímku uváděli složení a všechny alergeny, takže na tradiční slogan už nezbylo místo,“ vysvětluje. Pribináček si mohou děti i dospělí dopřát v kelímku o velikosti 70, 125 gramů, ale existuje i pětikilové balení speciálně pro potravinářské účely, pro školní jídelny domovy pro seniory a podobně.

Roku 1994 se na obalu Pribináčku poprvé objevil kocourek, který se rychle stal oblíbeným mezi dětmi i dospělými. Pribináček si získal srdce spotřebitelů díky široké škále příchutí. Ke konci 50. let měl až šestnáct druhů příchutí. Dnes si mohou spotřebitelé vybrat mezi tradičními příchutěmi vanilka, kakao a smetana. Ty jsou aktuálně doplněny sezónními příchutěmi banán a jahoda. „Nabízíme spotřebitelům širokou škálu příchutí, ale jedničkou stále zůstává Pribináček vanilka,“ doplňuje Miroslava Nováková, junior brand manažerka Pribináčka.

V přibyslavském závodě společnosti Savencia se vyrábí také další známé české produkty jako jsou Lučina, Král Sýrů a Sedlčanský Hermelín.

Od svého vzniku prošel Pribináček mnoha změnami a rozšířil se také o další produkty. Kromě klasického smetanovo-tvarohového dezertu nabízí značka Pribináček i Kapsík, Sportík, Tyčinku, Tvarrrohový či Zmrzku a nejnovější přírůstek z loňského roku, Krupičku.