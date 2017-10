Přibyslav bude nejméně rok a půl bez zubaře

Přibyslav – Více než rok budou bez zubního lékaře pacienti v Přibyslavi. Lékařka odchází na mateřskou, náhrada za ni ve městě není. Najít zubaře, který by přijímal nové pacienty a měl smlouvu se zdravotními pojišťovnami, je úkol téměř pro soukromého detektiva.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Běčák

„Na rok 2018 pacienty už neobjednáváme. Odcházím zhruba na rok a půl na mateřskou dovolenou,“ oznámila pacientům zubní lékařka Hana Novotná.

„Kam a ke komu budeme na tu dobu chodit, když jiný zubař v Přibyslavi není? U dospělého to zas takový problém není, pokud vás zuby nebolí. Já už mám naštěstí třetí zuby, ale jde o vnuky. Těm se zuby kazí rychle,“ posteskla si například Marie Jakoubková z Přibyslavska.

„My o té situaci víme. Zubní lékařka odchází na mateřskou, ale záleží na tom, jak se rozhodne se svou ordinací po tu dubu naložit. Což si myslím už není v kompetenci města. Samozřejmě chápeme, že situace není jednoduchá, zubní lékaři nejsou, ale v tom případě by měla pomoci třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna a poradit, kde zrovna ordinuje lékař, který pacienty ošetří,“ vyjádřil se starosta Martin Kamarád. Před několika lety měla Přibyslav zubaře dokonce dva. Ovšem jeden z nich zemřel a druhý odešel do důchodu.



Pacienti v Přibyslavi mají ale velké štěstí aspoň v tom, že po mateřské se jim zubařka zase vrátí. Například městys Štoky hledá zubaře snad dva roky. „Jsem v úřadě už dva roky a po celou tu dobu zubaře nemáme,“ sdělila místostarostka Lenka Vodičková. Ve Štokách ordinovali v minulosti dva stomatologové, ale oba ordinaci nakonec opustili. Pacienti ze Štoků jezdí k zubaři například do Havlíčkova Brodu, Jihlavy nebo Šlapanova.

„Zubnímu lékaři můžeme nabídnout ordinaci s vybavením, ale víme, že zubařů je málo. Mladí chtějí pracovat tam, kde vystudovali, starší lékaři odcházejí do důchodu,“ posteskla si Vodičková.

Na Vysočině, stejně jako v jiných krajích ČR, zubní lékaři chybějí. Na jednoho stomatologa zde připadá odhadem více než 1 800 pacientů. Navíc věkový průměr těch, co ordinují, je vysoký. A je otázka času, kdy půjdou do důchodu, což nedávno potvrdila i Oblastní česká stomatologická komora v Jihlavě.

Podle aktuálních čísel je na Vysočině zhruba 270 zubních lékařů. To znamená, že pokud by měl mít každý obyvatel kraje svého stomatologa, na jednoho z nich by připadalo 1 883 pacientů. Optimální počet je podle komory okolo 1 500 pacientů. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný poukázal na to, že kraj nemá mnoho možností, jak tuto situaci ovlivnit: „Stomatologové pracují v soukromých zařízeních a kraj není jejich zaměstnavatelem,“ vysvětlil náměstek.

Navíc v Kraji Vysočina není lékařská fakulta, kde by se zubní lékařství studovalo a kraj tím pádem měl možnost budoucí zubní lékaře nějak oslovit a motivovat, aby si na Vysočině otevřeli praxi. Například v Chotěboři soukromý vlastník zdravotnického zařízení M-Centrum slibuje rozšíření počtu lékařských ordinací, a to včetně zubařů. „Majitel slibuje lékaře, ale ty nemůže sehnat ani okresní nemocnice. Se zubaři je to ještě horší,“ podotkl jeden z obyvatel Chotěboře Miroslav Šárovec.

Pomoci pacientům najít vhodného zubního lékaře by měly zdravotní pojišťovny. „Pokud má klient VZP problém sehnat stomatologa, ať se obrátí na svoji pobočku pojišťovny. Tam mu pomohou problém vyřešit,“ informoval nedávno například Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pomoci mohou rovněž webové stránky České stomatologické komory www.dent.cz.