Kruhový objezd na silnici I/19 by měl vyřešit složitou dopravní situaci u nového sídliště Pod Bramborárnou, kam vede dnes jedna úzká ulice. Řidiči se při výjezdu na hlavní silnici orientují jen podle zrcadel.

Radnice chce celý problém vyřešit protažením dosud zaslepené Ronovské ulice a stavbou kruhového objezdu. „Ta křižovatka je nepřehledná,“ konstatoval přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS). Navíc by měl kruhový objezd výrazně zpomalit dopravu do města. „Řidiči jedoucí ve směru od Žďáru do kopce u přibyslavského zámku automaticky přidají plyn. Povolenou bezpečnou rychlost ve městě dodržuje málo kdo,“ podotkl starosta.

Protože se ale jedná o silnici první třídy, musí město Přibyslav jednat o stavbě kruhového objezdu s Ředitelstvím silnic a dálnic. ŘSD si ale dalo striktní podmínky. „Když budou splněný technické parametry, stavbě bránit nebude,“ sdělila Marie Tesařová, ředitelka ŘSD Jihlava v době, kdy město začalo kruhový objezd plánovat. Město Přibyslav chce objezd s průměrem 34 metrů, ŘSD trvá na objezdu o průměru 37 metrů. Podle starosty Kamaráda by snad bylo možné najít v budoucnu kompromis. Na stavbu kruhového objezdu radnice nespěchá. Stavba je v plánu tak za čtyři roky. Nedáno ještě Přibyslav plánovala kruhové objezdy dokonce dva. Druhý objezd by měl vzniknout hned vedle, kde soukromý developer chce proti čerpací stanici stavět Penny Market Dopraví spojení se silnicíi I/19 by měl řešit také kruhový objezd.

Radnice proto přišla s nápadem, že by nové kruhové objezdy na sebe plynule navazovaly, proto by je měl projektoval jeden odborník. Jenže žádná projekční kancelář neměla o zakázku zájem.