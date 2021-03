O této možnosti jedná s Krajem Vysočina. „Hlavně pro lidi z ohrožených skupin starších 80 let je očkování vakcínou, byť rychle vyvinutou, nejlepší řešení. Přinejmenším do doby, než se většina mladších lidí virem infikuje,“ poznamenal starosta.

Upozornil však, že očkovací centrum není otázka dnů, ale měsíců. Podle odhadu se může očkovací centrum v Přibyslavi otevřít nejdřív v dubnu nebo květnu. „Jestli bude dostatek vakcíny, hlásíme se k tomu, aby se v Přibyslavi očkovalo,” zdůraznil starosta dodal, že zájem o očkování ve městě je mezi důchodci značný. Až 70 procent. Ale nejstarší generace není ochotna kvůli očkování cestovat do Havlíčkova Brodu.

Potvrdila to i pečovatelka Martina Veselá. „Kdyby se očkovalo v Přibyslavi, využili by to nejen obyvatelé domu s pečovatelskou službou,ale lidé z okolních vesnic. Jezdíme za nimi do terénu a mnozí z nich jsou na tom zdravotně špatně, bez cizí pomoci se neobejdou a do Brodu je to pro ně daleko,“ vysvětlila pečovatelka.