Názory se různí. „Mrtvým je lépe na hřbitově. Podle pamětníků vojáci nepadli v boji, ale zemřeli nešťastnou náhodou,“ konstatoval zahrádkář Ladislav Hladík. Podnikatelce Marii Vinklerové je osud hrobů lhostejný. Proti stěhování je sběratel Miloslav Jan Šnek. „Jde o politické gesto teď všichni proti Rusům. Hroby jsou majetek ruské federace, město nemá právo je stěhovat. Stejně jako v noci tajně strhávat sochu vojáka z pomníku. Trapná snaha měnit historii,“ zdůraznil.

Uzavírky a výluky zkomplikují na Brodsku i cestu dětí do školy

Plastiku vojáka z pomníku nechalo město odstranit kvůli dopadům války na Ukrajině. Hroby zůstaly. Teď se o jejich stěhování mluví znovu. Podle radních kvůli rekonstrukci náměstí. O tom bylo i jednání přibyslavských zastupitelů. „Jelikož jsme už o hrobech diskutovali při tvoření podmínek architektonické soutěže, bod nebudil emoce. V tuto chvíli byl schválený třinácti hlasy ze čtrnácti zastupitelů. Uvidíme, jak se s tím poperou příslušné orgány a architekti. To neznamená, že k přemístění dojde,“ řekl Deníku starosta Martin Kamarád.

Podle místostarosty Oty Bence náměstí není důstojné místo k uložení ostatků. „V podmínkách střední Evropy je to hřbitov,“ poznamenal Benc a dodal, že přemístění není jednoduché. „Může to trvat roky. Jako přestavba náměstí. Radnice musí oslovit Ministerstvo obrany a dohodnout se s ambasádou příslušného státu. A to je další problém. Není jasné k jaké národnosti vojáci patřili,“ vysvětlil.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Sovětskou armádu tvořili vojáci mnoha národností. Po rozpadu Sovětského svazu se řada států osamostatnila. Nápisy azbukou nejsou určující. „Proto je nutné dohledat k jaké národnosti mrtví opravdu patřili. Jestli to byli Rusové nebo Ukrajinci a jaká ambasáda se k nim přihlásí,“ upřesnil Benc.

Stejně to vidí zastupitel Tomáš Lehrl. „Náměstí není pietní místo,“ podotkl. Zdena Neumannová, jediná členka zastupitelstva hlasující proti stěhování řekla Deníku: „Nesouhlasím. Je to politika a snaha měnit historii. Hroby rekonstrukci náměstí nebrání.“