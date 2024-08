Jeleni přivezli O2 arénu do Přibyslavi, jejich koncert nabídl skvělou atmosféru | Video: Deník/Martin Singr

Jeden z největších festivalů na Vysočině začal v sobotu odpoledne programem pro děti, následovala Kateřina Marie Tichá a Bandjeez. V pět hodin se na pódiu objevila pop-punková kapely Rybičky 48, kterou následoval populární Pokáč.

Kromě svých songů třeba také polemizoval o českém říkadle, kdy Antonín veze kmín. „Kdy jste někoho viděli vézt kmín,“ zeptal se pobaveného publika. Českému písničkáři nad hlavou létala letadla z nedalekého letiště, nad areálem chvíli kroužil i paraglide.

Po osmé hodině večerní pak začala hrát domácí skupina Jelen, která loni oslavila deset let na scéně. Frontman Jindra Polák vzpomínal na začátky, kdy se skupina ještě jmenovala Šatlava. „Naše první zkoušky byly tady, ve staré šatlavě a u Kásy na zahradě ve starém prasečáku. Nevím, co to všechno o nás vypovídá,“ vzpomínal Polák. Právě houslista kapely Martin Kasal zvaný Kása slavil v sobotu narozeniny. Celý areál mu tak sborově zazpíval Hodně štěstí, zdraví.

Koncert pak doprovázely různé vizuální efekty jako kouř, plameny nebo světelný déšť. Vrcholem programu bylo, když při přídavku, jako který si publikum vyžádalo hit Magdaléna, vystřelily konfety a desítky vteřin se snášely na nadšené publikum. Ani po odchodu Jelenů ze scény ale program nekončil, o afterparty se postarala kapela The Feet.

Jelen doma odehrál největší letošní koncert. „V nadsázce v kapele říkáme, že přivezeme O2 arénu pod širé nebe do Přibyslavi,“ řekl už před akcí Martin Kasal. Areál pod zámkem byl zaplněný, spousta lidí si festival užívala na dece, náladu lidem nekazily ani fronty u občerstvení. „Pivo jsem dostal prakticky hned, to bylo super. Chtěl jsem si k němu dál langoš, ale tu frontu odhaduji tak na hodinu, tak klobása bude taky dobrá,“ usmál se Lukáš Bílek.