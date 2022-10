Počáteční investice v řádu asi pěti milionů korun se do budoucna několikanásobně vrátí. Podle sportovce Miloše Jandy je to dobrý nápad. „Ceny energií rostou. Šetřit je potřeba, každý krok je dobrý,“ je přesvědčený.

Šetřit energie se Přibyslav rozhodla už loni. „Prvním krokem bylo zmapování situace,“ upřesnil místostarosta Michael Omes. Radnice si nechala zpracovat takzvaný pasport. Ten spočítal, kolik lamp je na území města, kolik svítidel je potřeba vyměnit, včetně stožárů a rozvodů. V současné době je to přes šest stovek lamp v Přibyslavi i jejích místních částech.

Veřejné osvětlení v Přibyslavi vymění po etapách. „První přijde na řadu už letos Přibyslav. Kromě Bechyňova náměstí, které čeká přestavba, takže měnit tam nyní světla je zbytečné,“ doplnil místostarosta Omes. V Přibyslavi odborníci vymění přes čtyři stovky lamp, někde veřejné osvětlení dokonce doplní. V některých ulicích postačí vyměnit lampu, jinde bude třeba celý nový stožár.

Podle místostarosty ale město jde ještě dál. „Nové osvětlení nám umožní přizpůsobit se potřebám daného místa. Úsporné lampy mají čidla. Takže jinak svítí nad silničním přechodem, jinak v postranní ulici, je možné i střídat barvy. Ostrou bílou, nebo příjemně žlutou,“ dodal Omes.

Do výměny všech lamp v celém katastru včetně města investuje Přibyslav zhruba pět milionů korun, z toho přes polovinu činí státní dotace.

Podle místostarosty díky novému osvětlení klesne v Přibyslavi spotřeba energie, a to dost výrazně. „V první etapě projektu ze stávajících 185 megawatthodin za rok na pouhých 65,6. Převedeno na peníze místo sedmi set tisíc korun za rok to máme minimálně o tři sta tisíc méně,“ zdůraznil Omes.

Výdaje za energie dělají starosti každé městské pokladně. Co do velikosti se Přibyslavi podobá Ždírec nad Doubravou. Při nahlédnutí do rozpočtu na webu města činí výdaje na veřejné osvětlení průměrně kolem milionu korun ročně. Ždírec ale chystá stejný projekt jako Přibyslav. „Staré lampy vyměníme za úporné. Nejdřív jen ve Ždírci a Stružinci. Postupně přijdou na řadu další místní části. Výměna přijde asi na čtyři miliony korun, získali jsme ale státní dotaci,“ informoval starosta Bohumír Nikl.

Úspory energie v Přibyslavi



- Přibyslav a místní části: 606 lamp



- Přibyslav jen město: 417 lamp



- výdaje na osvětlení za rok: asi sedm set tisíc korun



- po výměně: asi o tři sta padesát tisíc korun méně



- roční spotřeba: 185 megawatthodin



- po výměně roční spotřeba: 66 megawatthodin



- počáteční investice: zhruba pět milionů korun, přes polovinu dotace