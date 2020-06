Od začátku měsíce se mohou sportovci, kteří vyrazí na cyklostezku Přibyslav – Sázava, projet na koloběžkách. Ty nově půjčují v přibyslavském informačním centru. „Koloběžky nabízíme od 1. června, takže je to žhavá novinka. Inspiraci jsme našli v nedaleké Chotěboři, kde tato služba už nějakou dobu funguje,“ prozradila Marie Blažíčková z turistického informačního centra v Přibyslavi.

Cyklostezka Přibyslav - Sázava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V Přibyslavi se však koloběžky teprve dostávají do podvědomí lidí. „Zatím se jen informují, jak to vlastně funguje. Nepůjčil si ji ještě nikdo, ale to bylo nejspíš i špatným počasí, které tento týden bylo. Doufáme, že se to o víkendu změní,“ usmála se Blažíčková.