Originální křížové cesty se dočká před Velikonoci o Květné neděli Přibyslav na Havlíčkobrodsku. Křížová cesta vede po polní cestě do osad Dvorek a Uhry. Končí u vysokého kovového kříže. Autorem díla je mladý umělecký kovář Petr Štáfl z Uher společně s farářem Pavlem Sandtnerem z Přibyslavi. „Chodil jsem tudy se psem,“ vysvětlil farář, proč povede křížová cesta právě tímto směrem.

Příprava stavby křížové cesty. Se souhlasem Petra Štáfla | Foto: se souhlasem Petra Štáfla

Myšlenka mu přišla do hlavy v době covidu. „Inspirací pro mě byl i krásný vysoký kovový kříž na kopci ve Dvorku. To místo má jedinečnou atmosféru a rozhled do krajiny. Vzpomenul jsem si na jeden zajímavý zvyk z farnosti v Nové Městě nad Metují, kde chodí mladí o Velikonocích s křížem na kopec,“ podotkl Pavel Sandtner. V současné době už umělecký kovář Štáfl a jeho přátelé ukotvují do země kolem cesty první části díla.

Kovář Petr Štáfl popsal Deníku svůj návrh. „Všechny pašijové události, jak odsouzení Ježíše Krista Pilátem Pontským, Kristovo přijetí kříže, přibití na kříž na Golgotě, smrt, snětí z kříže a uložení do hrobu chci vyjádřit pouze ve výrazu Ježíšovy tváře. Další postavy biblického příběhu dělat nebudu,“ upřesnil autor. Zastavení je celkem třináct, tím čtrnáctým je kříž ve Dvorku.

Umění v krvi

Petr Štáfl se jako kovář už narodil. Když jeho vrstevníci dostali od rodičů k narozeninám moped, Petrovi strýc daroval první šlapací výheň. Kovářské řemeslo si vybral už v deváté třídě. Nikdy toho nelitoval. „Babičky mi říkaly, že mám umění v krvi,“ vysvětlil potomek slavné umělecké rodiny Štáflů. Jeho předkové jsou autory pověstné sochy Hnáta na havlíčkobrodské radnici. Praprastrýc byl slavný malíř Otakar Štáfl. Jeho chalupa v Havlíčkově Brodě je národní kulturní památkou. Mladý Petr Štáfl jen trochu zběhl od barev ke kovadlině, ale pracuje s ní stejně bravurně jako jeho předek s paletou.

Co je křížová cesta

Je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Je obvykle rozdělená na čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými s pašijemi.

Křížovou cestu otevřou o Velikonocích na Květnou neděli. S financováním výroby podle duchovního Sandtnera pomůže město Přibyslav, spolek Opuka a pravděpodobně i některé známé přibyslavské firmy. Součástí křížové cesty se stane časem i dubová alej, kterou chce v místech staré cesty vysadit spolek Opuka.