Vzhledem k tomu, že na místě plánovaného kruhového objezdu je zatím jen nepřehledná křižovatka u zámku a strmá silnice k nádraží, kde řidiči rádi šlapou na plyn, považuje radnice stavbu z hlediska bezpečnostního i dopravního za prioritu. „Věřím, že vše proběhne tak, aby mohla být stavba zahájena na jaře příštího roku,“ zdůraznil starosta.

Hlavně řidiči by stavbu okružní křižovatky uvítali. „Stavět kruhový objezd v Přibyslavi? Ano. V místech té staré křižovatky je potřeba dávat velký pozor,“ poznamenala například Hana Pejzlová.

Také Martin Švadlenka by kruhový objezd uvítal. Jak ale poznamenal, bezpečnost na silnici závisí hlavně od zkušenosti a pozornosti řidiče. Stavba nové křižovatky to asi nezmění. „Pro nás to bude jednoznačná výhoda. Už aby ten kruhák byl," prohlásil Petr Adam z přibyslavské kovovýroby Neufe.

Podle starosty Kamaráda kruhový objezd zpomalí dopravu v centru a v Zámecké ulici. Stavět se bude za provozu, s řadou dopravních omezení. O kruhovém objezdu se v Přibyslavi mluví už dlouho. Správcem silnice je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě s ním vedla radnice diskusi o podobě a velikosti objezdu už od roku 2018.

Radnice i silničáři nakonec dospěli k dohodě. „Povolil to náš úsek výstavby. Kruhový objezd v těchto místech nám nevadí,“ sdělila již loni ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Kruhový objezd v Přibyslavi



Průměr: přes 30 metrů



Cena: přibližně 20 milionů



Význam: připojí bezpečně novou čtvrť Pod Bramborárnou a průmyslovou zónu. Zklidní dopravu v centru



Zdroj: Město Přibyslav

Ředitelství silnic totiž stavbu objezdu platit nebude. Veškeré výdaje půjdou z městské pokladny v Přibyslavi. Radní s tím souhlasí. „Hlavním důvodem celé stavby je bezpečnost dopravy a napojení nové čtvrti. Tudíž bude plátcem město,“ poznamenal starosta.

Podle starosty firma, která vyjde z výběrového řízení, postaví kruhový objezd o průměru přes třicet metrů po částech. Dopravu budou v době stavby řídit semafory.

Radnice v Přibyslavi neměla problém jen se souhlasem ŘSD, ale nemohla zpočátku najít na stavbu ani projektanta. „Nakonec projekt zpracovala společnost ze Žďáru nad Sázavou,“ upřesnil starosta. Kruhový objezd bude podle starosty Kamaráda určitým způsobem netypický. „Trochu asymetrický, aby umožnil snadnější jízdu delším nákladním autům po hlavní silnici,“ dodal.

Po nové spojce ke čtvrti Pod Bramborárnou budou jezdit jen osobní auta. Ty jezdí dneska starou silnicí proti zámku. Jenže silnice je úzká a nepřehledná. Řidiči se orientují podle zrcadel. Podle starosty Kamaráda bude kruhový objezd stát asi 20 milionů. Nejdražší je přeložka podzemních kabelů, kterých je nejvíc před nádražím. Proto chce radnice v Přibyslavi žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.