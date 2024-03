Město Přibyslav má podle společnosti ČEZ obnovitelné zdroje našlápnuto stát se jedním z inkubátorů proměny české energetiky. Během několika let by tu díky spolupráci města s elektrárenskou společností mohly vyrůst nové větrné a fotovoltaické elektrárny . Obě strany podepsaly dohodu o společném postupu. „Přibyslav bude mít nad rozvojem zelených elektráren kontrolu díky podílu ve společných projektových firmách, získá prostředky na investice. Další podobná ujednání by mohla v budoucnu vzniknout v celém mikroregionu Přibyslavska,“ oznámil mluvčí ČEZ Martin Schreier.

Větrné elektrárny u každé vsi? Dohodněme se, navrhuje Přibyslav

Podle starosty Martina Kamaráda k takovému kroku vede město realistický pohled do budoucna. „Jsme součástí Evropské unie a tlak z její strany na využití obnovitelných zdrojů bude sílit. Proto si chceme raději už dnes sami rozhodovat kde, jak, za jakých podmínek a s kým chceme na tomto projektu spolupracovat,“ vysvětlil.

Podle Kamaráda je společnost ČEZ pro město větší jistotou, než se pustit do dobrodružství s nějakou firmou, která má lákavé nabídky, ale nemusí je splnit. Dohodu s energetickým gigantem posvětili i zastupitelé. „Byl jsem pro dohodu, byť větrným elektrárnám moc nefandím. Dohodu vidím jako možnost do budoucna určovat pravidla,“ vysvětlil zastupitel Libor Jaroš.

Energetici nabízejí podle Schreiera Přibyslavi zkušenosti s výstavbou, provozem i likvidací zelených zdrojů a podporu v záměru získat energetickou nezávislost. „Jsme rádi, že město Přibyslav se rozhodlo akceptovat naši nabídku a rozvíjet další spolupráci. Rozhodně nechceme tlačit projekty takříkajíc na sílu, jde nám naopak o hledání co nejširší shody,“ zdůraznil Schreier. S tím, že dohoda může být inspirací i pro obce sdružené v Mikroregionu Přibyslavsko.

Větrníky u Věžnice a Velké Losenice

V současné době na Přibyslavsku podepsala dohodu se společností ČEZ o stavbě větrných elektráren zatím jako jediná obec Velká Losenice. Dvě větrné elektrárny jsou u Věžnice. Zásadně proti je nadále obec Brzkov. „V našem zastupitelstvu panuje shoda. Nechceme u nás větrné elektrárny, naruší krajinný ráz. Budeme se bránit i stavbě elektráren v okolí. Nelíbí se mi ani, že Přibyslav chce rozhodovat o nás bez nás, co v Brzkově bude stát,“ řekl Deníku starosta Aleš Bořil. Další obce jako Žižkovo Pole chtějí o elektrárnách jednat v zastupitelstvu, další možnost je referendum.

Starosta Kamarád věří, že pro stejný postup získá další členy svazku Mikroregionu Přibyslavsko. „Budeme moci společně ovlivňovat výstavbu obnovitelných zdrojů energie na co nejširším území. Můžeme tak lépe rozdělit benefity mezi všechny obce v mikroregionu,“ konstatoval starosta.

Větrné elektrárny na Vysočině: Kde je možné stavět. Místa jsou i na Brodsku

Podle ČEZu by mohly u Přibyslavi stát do dvou až tří let první solární elektrárny, větrníky by je následovaly do roku 2030.

