Přibyslav: Voliči jsou vzorní

Přibyslav – Ve třech volebních okrscích se volilo v Přibyslavi. Do budovy radnice přicházeli jak obyvatelé města, tak i voliči ze všech místních částí. V každém okrsku bylo zapsaných přes tisíc voličů, účast už v pátek překročila 40 procent.

Volební komise v Přibyslavi.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

„Účast je už od pátku pěkná. Volilo 46 procent. Voliči chodí prakticky pořád,“ sdělila v sobotu ráno předsedkyně volebního okrsku číslo 1, kde je zapsáno 1 300 voličů, Stanislava Rosecká. Převažovala ale střední generace, za dvaceti voliči šla komise s urnou, volit přišlo i jedenáct lidí s voličským průkazem, kteří měli v přibyslavském zámku školení hasičů. Podle Rosecké, která už několik voleb v komisi absolvovala, mají občané v Přibyslavi zájem hlavně o volby komunální, pak poslanecké, ale o volby do Evropského parlamentu stojí minimálně. „U nás jsou voliči vzorní, účast bývá 60 až 70 procent, tuším, že jednou byla dokonce 80 procent,“ sdělila Rosecká.

V okrsku číslo 2 bylo zapsáno 1032 voličů, v pátek se dostavilo 45 procent. „Zdá se mi, že účast je poměrně vysoká. A co je zajímavé, když sleduji statistiku, že chodí hodně voličů narozených v červnu a to bez ohledu na rok,“ prozradila už zkušená předsedkyně volební komise Hana Lánová. Jak dodala i ona, jsou v Přibyslavi voliči vzorní, na žádné výtržnosti si komise nemůže stěžovat, i co se týče pečlivosti v nakládání s volebními lístky. „Obsah urny, až se ve 14 hodin zavře, budeme počítat asi tak tři hodiny. Ale mám zkušenost, že jen minimum lístků je neplatných, maximálně tak jeden nebo dva,“ dodala Lánová.