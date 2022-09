K projektu úspor se radnice rozhodla už loni. „ Prvním krokem bylo zmapování situace,“ upřesnil místostarosta Michael Omes. Radnice si nechala zpracovat takzvaný pasport. Kolik lamp je na území Přibyslavi. Kolik svítidel je potřeba vyměnit, včetně stožárů a rozvodů. V současné době je to přes šest stovek lamp v Přibyslavi i místních částech.

Podle sportovce Miloše Jandy je to dobrý nápad. „Ceny energií rostou. Šetřit je potřeba, každý krok je dobrý,“ prohlásil. Veřejné osvětlení v Přibyslavi vymění po etapách. „První přijde na řadu Přibyslav. Kromě Bechyňova náměstí, které čeká přestavba,“ doplnil místostarosta Omes. V Přibyslavi odborníci vymění přes čtyři stovky lamp, někde veřejné osvětlení i doplní. Podle místostarosty díky novému osvětlení klesne v Přibyslavi spotřeba energie a to dost výrazně. „V první etapě projektu ze stávajících 184,6 Megawathodin za rok na pouhých 65,6 Megawathodin za rok. Při stávajících cenách by bylo dosaženo úspory víc než tři sta tisíc korun za rok,“ zdůraznil Omes.

Nové úsporné lampy veřejného osvětlení si nechali instalovat v minulosti i v Chotěboři. Ale tam si začali obyvatelé stěžovat že lampy málo svítí. Lampy má v Chotěboři na starosta VAK HB Energie z Havlíčkova Brodu.