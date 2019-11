Přibyslavská palačinka se "usmaží" na letišti

Přibyslav – Soutěž motorového paraglidingu v přesnosti přistání. To je akce s názvem Přibyslavská palačinka 2019, která se koná na letišti v Přibyslavi. Začíná už v pátek 29. listopadu, kdy do Přibyslavi přijíždí závodníci, a potrvá do neděle 1. prosince. Hlavní část akce se odehraje v sobotu.

V přesnosti přistání ukáže paraglidista, co se v něm skrývá. | Foto: Milan Klement